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Легендарный миллиардер Сорос вложил средства в акции службы такси

Сегодня, 08:12

Спрос на акции Lyft стремительно растет

Джордж Сорос
Джордж Сорос. Фото: Getty Images
Легендарный миллиардер Сорос вложил средства в акции службы такси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/70e/ffe/5ca70effef5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/70e/ffe/5ca70effef5f8.jpg Бизнес Спрос на акции Lyft стремительно растет

Американский миллиардер Джордж Сорос приобрел 2,7% акций инвестора Карла Айкана в сервисе заказа такси Lyft. Сам Айкан купил долю в этом сервисе несколько лет назад, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как позже стало известно Financial Times, сделка произошла в период между 1 марта, когда Lyft сообщил о подаче документов на IPO, и 18 марта, когда компания объявила первоначальный ценовой диапазон размещения в 62–68 доллара за акцию.

Затем из-за высокого спроса Lyft повысил диапазон до 70–72 долларов и в итоге продал акции по 72 доллара за акцию.

По цене IPO пакет Айкана стоит приблизительно 550 млн долларов, хотя скорее всего цена сделки была несколько ниже, отмечает WSJ.

Напомним, ранее Джордж Сорос стал "Человеком года" по версии британского издания Financial Times. Свой выбор редакция объяснила тем, что в разгар политического популизма 88-летний Сорос стал "символом либеральной демократии и открытого общества".

При этом ранее Сорос предостерег ЕС от судьбы Советского Союза. Финансист высказал мнение, что население Евросоюза находится в спячке.

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Тег такси, Сорос, акции, сделка, Айкан, Lyft

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