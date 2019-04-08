Легендарный миллиардер Сорос вложил средства в акции службы такси

Спрос на акции Lyft стремительно растет

Джордж Сорос. Фото: Getty Images

Легендарный миллиардер Сорос вложил средства в акции службы такси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/70e/ffe/5ca70effef5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/70e/ffe/5ca70effef5f8.jpg 2019-04-08T08:12:00+03:00 Бизнес Спрос на акции Lyft стремительно растет

Американский миллиардер Джордж Сорос приобрел 2,7% акций инвестора Карла Айкана в сервисе заказа такси Lyft. Сам Айкан купил долю в этом сервисе несколько лет назад, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как позже стало известно Financial Times, сделка произошла в период между 1 марта, когда Lyft сообщил о подаче документов на IPO, и 18 марта, когда компания объявила первоначальный ценовой диапазон размещения в 62–68 доллара за акцию.

Затем из-за высокого спроса Lyft повысил диапазон до 70–72 долларов и в итоге продал акции по 72 доллара за акцию.

По цене IPO пакет Айкана стоит приблизительно 550 млн долларов, хотя скорее всего цена сделки была несколько ниже, отмечает WSJ.

Напомним, ранее Джордж Сорос стал "Человеком года" по версии британского издания Financial Times. Свой выбор редакция объяснила тем, что в разгар политического популизма 88-летний Сорос стал "символом либеральной демократии и открытого общества".

При этом ранее Сорос предостерег ЕС от судьбы Советского Союза. Финансист высказал мнение, что население Евросоюза находится в спячке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Легендарный миллиардер Сорос вложил средства в акции службы такси". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.