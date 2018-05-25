Летние вакансии: сколько заплатят временным работникам в Украине в пляжный сезон

Пляжный сезон стартует в Украине стартует уже через неделю. И на морских побережьях Украины работодатели активно ищут работников на лето.

Персонал нанимают на четыре месяца, но приступить к работе просят уже сегодня. Горничные, уборщики и официанты должны подготовить пляжи, отели и рестораны к приезду отдыхающих. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько платят за летнюю работу.

Курортный сезон в Одессе начнется с первого июня. Один из пляжных комплексов уже набрал основной штат сотрудников, чтобы успеть навести порядок. Те, кто наводят здесь чистоту, летом могут заработать от 6 до 9 тысяч гривен в месяц.

Увеличивают штат рестораны в центре города и на побережье – набирают официантов и помощников поваров. Работники кухни получают до 600 гривен за смену. А официанты около 400 гривен, еще и иметь чаевые.

Кроме того, на летний сезон все чаще зовут работников пляжей. За 9 тыс. гривен в месяц крепкие ребята должны следить за порядком и комфортом отдыхающих.

Также нужны продавцы в магазины у моря. Их зарплаты будут зависеть от продаж, но приезжим обещают помочь с поиском недорого жилья.

А вот штат спасателей набрали и обучили еще до 1 мая.

"У нас около 38 сотрудников постоянного состава, к ним также приставлены сезонные работники. Это еще 62 человека", – рассказал заместитель начальника коммунального управления "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета Алексей Лаптев.

В детские лагеря и на базы отдыха ищут всех – от горничных до руководителей. Опыт работы не обязателен.

"Опыт приветствуется, но присутствует обучение. Сейчас в Украине и везде это приветствуется. Хотелось бы с опытом, но всех обучают", – отметила менеджер по подбору персонала Наталяя Калабуха.

Лояльные работодатели готовы и к юридическому оформлению отношений. Если еще в прошлом году настаивали на договоре, то теперь согласны вносить запись в трудовую книжку, чтобы шел стаж.

Напомним, по данным Кабмина, украинцев, которые получают зарплаты выше 10 тысяч гривен, стало вдвое больше. Специалисты связывают это и с постепенным выходом рынка труда из тени, то есть легализацией зарплат.