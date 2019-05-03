Лицензии на 5G в Украине выставят на продажу в 2020 году

Омелян отметил, что регулятор видит большую перспективу этой технологии

Фото: Pixabay

Первые лицензии на частоты 5G в Украине будут выставлены на торги в 2020 году. Об этом во время встречи с журналистами в пятницу, 3 мая, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что такое решение было принято в Национальной комиссии регулирования связи и информатизации.

"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу этой технологии (5G). Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", – рассказал Омелян.

Напомним, 18 апреля на брифинге Омелян заявил, что на украинских дорогах будет запущен пилотный проект связи 5G. Он носит название Интернет вещей на дорогах на основе технологии связи пятого поколения 5G.

Как сообщалось, основным двигателем для развития инноваций в ближайшие 2—3 года станут системы мобильной связи 5G. Уже сейчас продвинутые страны мира активно реализуют проекты, связанные с новым стандартом. Ожидается, что новые технологии принесут мировой экономике $540 млрд уже до 2030-го.

Тем временем, в Нидерландах рабочая группа оценивает риск развертывания сети G7. Первые результаты продемонстрируют в конце мая.

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