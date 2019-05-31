Лоукостер Wizz Air увеличил прибыль до рекорда

Выручка авиакомпании за год взлетела более чем на 19%

Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года, при этом показатель стал рекордным. Так, чистая прибыль за фингод, завершившийся 31 марта, составила 291,6 млн евро по сравнению с 275,1 млн евро годом ранее.

Доналоговая прибыль Wizz Air увеличилась на 4,5%, до 300,2 млн евро по сравнению с 287,3 млн евро по итогам 2018 фингода.

Выручка Wizz Air выросла на 19,6%, до 2,319 млрд евро против 1,939 млрд евро в предыдущем фингоду. Общие операционные расходы выросли на 22,7%, до 2,019 млрд евро против 1,646 млрд евро годом ранее.

Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 16,7% и составило 34,6 млн человек по сравнению с 29,6 млн человек в 2018 фингоду.

Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2020 финансовом году составит от 320 млн евро до 350 млн евро.

Напомним, ранее Wizz Air почти вдвое повысил цену на популярную услугу.

Также с 1 ноября 2018 года без оплаты приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг::

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