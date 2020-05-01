Людей заменят машины: какие профессии оказались под угрозой в Украине

Аналитики подсчитали, что из-за автоматизации в ближайшие десятилетия исчезнет 45-50% профессий. Украина пока отстает от мировых темпов роботизации, но и у нас есть специальности, которые оказались под угрозой. Об этом в интервью сайту "Сегодня"рассказала Ольга Купец, профессор Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"Автоматизация в Украине происходит медленнее, чем в развитых странах, где стоимость рабочей силы намного выше, а технологические изменения происходят быстрее. Сокращение рабочей силы и миграция квалифицированных работников за границу уже стимулирует многих работодателей к повышению зарплаты в Украине. А с ростом издержек на труд до европейского уровня у работодателей появятся стимулы к замене людей машинами там, где это возможно. Мы видим этот процесс в банковских учреждениях или супермаркетах: все меньше кассиров, выполняющих рутинную работу, и все больше терминалов самообслуживания. То же можно сказать о кондукторах, которых постепенно заменяют автоматизированные системы, которые принимают оплату. Если подумать, то немало таких рабочих мест может исчезнуть уже в ближайшем будущем", – считает Купец.

Подробнее читайте в полной версии интервью с Ольгой Купец – "Кого заменят роботы и почему выгоду получат люди с высоким уровнем образования".

Как сообщалось, сейчас несмотря на объективные ограничения, связанные с общенациональным карантином, в Украине продолжает работать более 60% населения.

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