Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Людей заменят машины: какие профессии оказались под угрозой в Украине

1 мая, 16:18

Ксения Капустинская

Наша страна немного отстает от общемировых тенденций

Аналитики подсчитали, что из-за автоматизации в ближайшие десятилетия исчезнет 45-50% профессий. Украина пока отстает от мировых темпов роботизации, но и у нас есть специальности, которые оказались под угрозой. Об этом в интервью сайту "Сегодня"рассказала Ольга Купец, профессор Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"Автоматизация в Украине происходит медленнее, чем в развитых странах, где стоимость рабочей силы намного выше, а технологические изменения происходят быстрее. Сокращение рабочей силы и миграция квалифицированных работников за границу уже стимулирует многих работодателей к повышению зарплаты в Украине. А с ростом издержек на труд до европейского уровня у работодателей появятся стимулы к замене людей машинами там, где это возможно. Мы видим этот процесс в банковских учреждениях или супермаркетах: все меньше кассиров, выполняющих рутинную работу, и все больше терминалов самообслуживания. То же можно сказать о кондукторах, которых постепенно заменяют автоматизированные системы, которые принимают оплату. Если подумать, то немало таких рабочих мест может исчезнуть уже в ближайшем будущем", – считает Купец.

Подробнее читайте в полной версии интервью с Ольгой Купец – "Кого заменят роботы и почему выгоду получат люди с высоким уровнем образования".

Как сообщалось, сейчас несмотря на объективные ограничения, связанные с общенациональным карантином, в Украине продолжает работать более 60% населения.

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты роботы трудоустройство рынок труда искусственный интеллект автоматизация Ольга Купец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине установили
В Украине установили "карантинный" размер пособия по частичной безработицеБизнес
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика
В Украине резко обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифры
В Украине резко обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифрыЭкономика
Lufthansa бьет тревогу: у авиакомпании заканчиваются деньги
Lufthansa бьет тревогу: у авиакомпании заканчиваются деньгиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...