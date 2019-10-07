Малый бизнес могут простить за налоговые долги: появился законопроект об отмене штрафов

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2190, который предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ). Предполагается, что льготный период распространят на физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) и самозанятых лиц, чтобы они могли беспрепятственно закрыться.

Ранее для этих категорий бизнеса в Украине ввели обязательную уплату ЕСВ – вне зависимости от того, получают они доход или нет. Это привело к массовому закрытию "спящих ФОПов". При этом многие "единщики" не спешат подавать документы на ликвидацию – из-за многолетних долгов по ЕСВ прекращение деятельности оказалось для них слишком дорогим.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физлиц-предпринимателей, которые не получают дохода и не совершают любой предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру госрегистрации остановки предпринимательской деятельности или снятия их с учета как самозанятых лиц, а значит, таким лицам будут начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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В связи с этим законопроект предлагает ввести 30-дневный период, на протяжении которого такие предприниматели смогут податься на ликвидацию своих предприятий без угрозы применения к ним штрафов. Важно, что поблажки планируют вводить только за неуплату ЕСВ за периоды без доходов. Если же ЕСВ не уплачивался, а предприятие получало доход, льготого периода для ликвидации не будет. Сам долг при этом не аннулируется.

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Как известно, с 2017 года физические лица – предприниматели второй и третьей групп обязаны платить единый социальный взнос в обязательном порядке, независимо от того, ведут они предпринимательскую деятельность или нет. Для неактивных ФЛП введение такой нормы стало неприятным сюрпризом. Тем более, между принятием законодательных изменений и введением их в действие прошло совсем немного времени. Изменения к закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное страхование" приняли в декабре 2016-го, а с января 2017-го новые правила вступили в силу.

Ранее сайт "Сегодня" уже разбирался в ситуации и выяснял, можно ли прощать такие долги. Подробнее читайте в материале "Споры о частных предпринимателях: прощать ли долги ФЛП, кому и сколько".

К слову, новости "Сегодня" предупреждали, что у "единщиков" возникают проблемы с оформлением пенсии. О том, что произошло и как защитить себя, смотрите в нашем сюжете:

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