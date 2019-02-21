Марк Цукерберг заинтересован в задействовании блокчейна в Facebook

Посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик

Фото: AFP

Марк Цукерберг заинтересован в задействовании блокчейна в Facebook //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/de9/567/5c6de956769e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/de9/567/5c6de956769e2.jpg 2019-02-21T06:27:00+02:00 Бизнес Посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик

Создатель и CEO компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что технология распределенного реестра может позволить пользователям интернета получать доступ к различным сервисам с помощью единой учетной записи. Решение на базе блокчейна может стать конкурентом технологии единого входа (SSO) от Facebook.

"Я пока не продумал точной механики, но считаю, что блокчейн можно задействовать для аутентификации в разных сервисах. Отказаться от Facebook Connect в пользу истинной децентрализации", — подчеркнул он в разговоре с профессором из Гарварда Джонатаном Зиттрейном.

Подобное решение позволит пользователям интернета отказаться от посредников при использовании учетных данных для взаимодействия с различными сервисами. Кроме того, посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик.

Тем не менее он подчеркнул, что в случае со скандалом с Cambridge Analytica и утечкой данных Facebook смогла перекрыть недобросовестным разработчикам доступ к личным данным пользователей, а в случае, когда последние сами смогут управлять своими данными, это будет невозможно.

Цукерберг добавил, что обществу необходимо ответить на вопрос, готово ли оно взять на себя полную ответственность за свои данные, поскольку в случае злонамеренных действий не будет посредника, которого можно привлечь к ответу.

Также он подтвердил, что объемы вычислений, которые производит Facebook, будет крайне сложно децентрализовать.

Ранее мы писали, что Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап. Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.

Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

Тем временем, Марк Цукерберг вошел в ТОП-3 богатейших людей мира. Этот успех произошел на фоне скандала с утечкой данных пользователей.

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