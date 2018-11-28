Маск не будет строить испытательный тоннель из-за иска от жителей престижных районов Лос-Анджелеса

Компания американского бизнесмена Илона Маска не будет строить испытательный транспортный туннель под бульваром Сепульведа – одной из самых загруженных транспортных артерий в западной части Лос-Анджелеса. Как сообщило во вторник агентство Блумберг, компания Boring Co отказалась от своих планов из-за иска от жителей престижных районов Брентвуд и Бульвар Сансет, недовольных тем, что туннель будет проложен без проведения оценки последствий для окружающей среды, – пишет ТАСС.

"Boring Co более не стремится проложить испытательный туннель под бульваром Сепульведа и вместо этого сосредоточилась на строительстве туннеля к стадиону Dodger", – привело агентство Блумберг совместное заявление, распространенное участниками разбирательства.

По информации газеты "Сан-Диего юнион трибюн", иск был подан в мае, но теперь отозван, так как стороны пришли к соглашению. Условия сделки не разглашаются.

Как сообщает Блумберг, компания Маска завершает прокладку другого испытательного туннеля протяженностью 3,2 километра в южном пригороде Лос-Анджелеса – Хоторне – от используемого под парковку участка земли, принадлежащего компании SpaceX ("Спейс-экс"), до 120-й улицы, где расположена штаб-квартира Boring Co. Перемещаться по нему будут "скейты" – платформы на электротяге, которые будут опускаться в туннель по лифтовым шахтам. Цель проекта – отработка технологий, необходимых для создания транспортных систем в больших городах. Ранее Илон Маск в "Твиттере" сообщил, что туннель будет открыт 10 декабря.

Открытие испытательного туннеля – это шаг вперед к реализации планов Маска по созданию городской подземной транспортной системы, отмечала ранее телекомпания Эн-би-си. В августе Маск объявил о планах прокладки туннеля протяженностью около 5 километров между уже действующей станцией метро и стадионом Dodger ("Доджер"), по которому "скейты", рассчитанные на 16 пассажиров, смогут перемещаться со скоростью около 200 километров в час. Однако до начала строительства эти планы должны будут пройти тщательную проверку с точки зрения безопасности и воздействия на окружающую среду.

Ранее Маск на скорости прокатился в тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом.

Также разработчики The Boring Company загнали в подземный тоннель под Лос-Анджелесом автомобиль Tesla Model S. По замыслу Маска, автомобиль спускается под землю на лифте, где становится на платформу, которая отвезет его в пункт назначения по магнитным рельсам.

Как известно, в августе 2017 года местные власти выдали разрешение на строительство и тестирование тоннеля длиной более трех километров в окрестностях штаб-квартиры SpaceX в Хоторне. Строительство тоннелей началось еще в мае. Маск показал разгон платформы в тоннеле под Лос-Анджелесом.