Маск решил радикально устранить проблемы Tesla

Сегодня, 03:44

Компания последнее время сталкивается с серьезными трудностями

Илон Маск и автомобиль Tesla. Фото: Getty
Илон Маск и автомобиль Tesla. Фото: Getty

Tesla, которая показала рекордный убыток, усовершенствует структуру организации и упростит менеджмент для решения проблем с производством Model 3. Речь об этом идет в письме основателя компании Илона Маска, направленном акционерам Tesla.

"В рамках реорганизации мы совершенствуем структуру управления, чтобы улучшить взаимодействие отделов, объединяем функции, где это разумно, и устраняем деятельность, которая не важна для конечного успеха нашей миссии", – говорится в письме Маска.

Впрочем, в краткосрочной перспективе эти изменения негативно скажутся на операционной деятельности компании, считают аналитики.

"В сложившихся условиях маловероятно достижение целевого объема производства в 5 тысяч автомобилей в неделю к середине лета. Учитывая темпы роста и улучшение эффективности, мы прогнозируем выход на этот объем к концу осени. Таким образом, к концу текущего года компания сможет выпустить до 95 тысяч Model 3", – отмечают эксперты Санкт-Петербургской биржи.

Напомним, Маск ожидает, что летом Tesla увеличит объемы выпуска Model 3 до пяти тысяч машин в неделю. В последнюю неделю марта было выпущено только 2020 таких автомобилей, в последнюю неделю апреля — 2270. 

Набранные темпы производства позволят компании решить проблемы с ликвидностью, не прибегая к новым займам, уверены специалисты.

Ранее акции Tesla рекордно обвалились из-за скандала с аварией.
реорганизация, tesla, Маск, илон маск

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Fanancial One

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