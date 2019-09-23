Медиахолдингом Курченко будет управлять нацагентство – решение суда

Сергей Курченко / Фото: Hubs

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры (ГПУ) передал компании "Украинского медиа холдинга" (UMH) бизнесмена Сергея Курченко в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ранее ГПУ сообщала, что Курченко подозревается в участии в преступной организации беглого президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины.

Исходя из текста решения суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, 9 сентября 2019 года в управление было АРМА передано имущество, имущественные и корпоративные права группы UMH, которые были арестованы в рамках уголовного дела.

По данным ГПУ, в 2013 году группа Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 млн долл. были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 3 апреля по 20 сентября 2013 года "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации". По данным Генпрокуратуры, остальная часть средств – 160 млн долл. – была получена за счет кредита Укрэксимбанка для "Ветек Медиа Инвест" (срок погашения – до 27 октября 2022 года).

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Сообщается, в частности, что в управление АРМА переходят:

100% уставного капитала "Ветек Медиа Инвест", принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Гонконг);

корпоративные права ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей "Украинской Медиа Группе"; 0,025%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды); 0,998%, принадлежащей Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративные права ООО "Украинская Медиа Группа" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167%, принадлежащей Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративные права ООО "Украинский медиа холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, принадлежащей United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащей "Украинской Медиа Группе";

корпоративные права ООО "Корреспондент" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащей издательскому дому "Украинский Медиа Холдинг" и доли 0,1%, принадлежащей "Сан Медиа";

100% уставного капитала ООО "Редакция газеты "Команда"; 100% акций ЗАО "КП в Украине"; 80% уставного капитала ООО "Известия-Украина";

100% уставного капитала ООО "УМХ Онлайн", "УМХ-мобайл", "Диджимедиа", "Диджитал Венчез", "Бигмир Онлайн", "Бигмир Интернет", "Сан Медиа"; – 98,17% акций ПАО "КП Медиа";

32,99% уставного капитала ООО "Киев-Пресс";

50% уставного капитала ООО "ТРК "Киевские ведомости" – телерадиоэфир";

40% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания ЮТАР";

92,2978% акций ЗАО "Луганскдрук"; 92% уставного капитала ООО "Твоя пресса";

100% корпоративных прав ООО "Наш Участник", "Твоя пресса – Запорожье", "Запорожье медиа плюс", "Радиостанция "Заря", ТРК "Донецк ФМ", ТРК "Радио 50", ГП "Твоя пресса -Мариуполь", "Радиогруппа", телерадиокомпании "Золотые ворота", "Радио-Авто", телерадиокомпании "Пилот-Украина", телерадиокомпание "Форум", "Радио "Доверие", "Кулинарный канал", "Степ2крос" и др;

недвижимое имущество "Украинского медиа холдинга" (в Киеве и Днепре) "Издательского Дома Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве) и ЗАО "Луганскдруг" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

полиграфическое оборудование, а также недвижимость "Укрполиграфмедиа" (в г. Украинка Киевской обл);

имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг ООО "Украинская Медиа Группа", "Украинский медиа холдинг", ОАО "КП Медиа", ООО "Диджимедиа", "Диджитал Венчез", "Укрмедиа", "Твоя пресса", "Илонит-ТВ", "Горпреса", ЗАО "Студия "Европозитив", ГП "Телерадиоорганизация "Доверие", ООО Телерадиокомпания "Золотые ворота", ТРК "НБМ-Радио" и другие.

Как сообщалось, в декабре 2017-го суд арестовал медиахолдинг бизнесмена Курченко. Арест наложен на корпоративные и интеллектуальные права, на ряд ценных бумаг, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

В том же году Курченко заочно арестовали, а ГПУ требовала до 12 лет тюрьмы. Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре.

5 апреля 2019 года, на то время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил активизировать расследование дела в отношении украинского бизнесмена Курченко и провести инвентаризацию материалов дела, а также отправить прокуроров за границу для обеспечения арестов выявленных активов фигурантов дела.

UMH (Украинский медиа холдинг) – один из медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы. С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

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