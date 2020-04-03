Мелкому бизнесу помогут с выплатой зарплат во время карантина: что нужно сделать

В стране ввели понятие частичной безработицы и предусмотрели компенсации

Принятый Верховной Радой Украинызаконопроект № 3275 о поддержке бизнеса во время карантина предусматривает помощь по выплате зарплат наемным сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Законом введено понятие частичной безработице на период действия ограничительных мер... Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства", – говорится в сообщении.

Чтобы получить такую помощь, предпринимателями нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика единого соцвзноса (ЕСВ). Подать нужно такие документы:

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заявление в произвольной форме;

копия приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий, сведений о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

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Напомним, законопроект № 3275 – это уже второй пакет законодательных изменений, направленный поддержать украинцев и их бизнес во время противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. Так, 18 марта в Украине уже вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине действует карантин и закрыты внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, поэтому предприниматели нуждаются в поддержке.

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