Меню в McDonald's будет составлять искусственный интеллект

Компания заключила рекордную сделку со стартапом

Фото: AFP

Меню в McDonald's будет составлять искусственный интеллект //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4a/3e5/5c9b4a3e5a180.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4a/3e5/5c9b4a3e5a180.jpg 2019-03-27T12:03:00+02:00 Бизнес Компания заключила рекордную сделку со стартапом

Корпорация McDonald's в официальном пресс-релизе объявила о приобретении израильского стартапа Dynamic Yield Ltd. Эта компания занимается разработками в области искусственного интеллекта. Эта сделка для McDonald's стала крупнейшей за 20 лет.

Отмечается, что McDonald's будет использовать технологию принятия решений от Dynamic Yield, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту.

В частности, в McDonald's планируют формировать меню в зависимости от времени суток, погоды и текущего трафика в ресторане. Кроме того, на основе выбора клиента, технология будет предлагать ему дополнительные продукты.

В 2018 году McDonald's уже протестировал эту технологию в нескольких ресторанах США. После закрытия сделки сеть ресторанов быстрого питания начнет внедрять ее в Drive Thru в США в 2019 году, а затем и в других странах.

Ранее сообщалось, что McDonald's потерял права на бренд Big Mac в Европе. Регулятор решил, что американская компания практически не пользовалась эксклюзивным правом на товарный знак.

Кроме того, осенью-2018 КГГА запретила строительство нового McDonald’s в Киеве. Решение приняли из-за несоответствия проекта генеральному плану города. Кроме того, выяснилось, что стройка не подпадает под объекты с незначительными последствиями.

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