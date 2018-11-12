МЭРТ предлагает ужесточить лицензионные условия для туроператоров

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает усилить ответственность туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязать их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров опубликован на официальном сайте МЭРТ.

"Отсутствие у туроператора финансового обеспечения делает невозможным получение туристом возмещения стоимости предоставленных услуг в случае наступления неплатежеспособности туроператора или вследствие нарушения процесса признания его банкротом. Поэтому возникла необходимость установить в лицензионных условиях четкие требования по соблюдению туроператорами в течение действия лицензии минимального размера финансового обеспечения и обновления суммы гарантии в случае осуществления выплат", – говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, предлагается обязать участников рынка восстанавливать размер фингарантии в течение одного рабочего дня в случае гарантийных выплат клиентам.

Также предполагается обязать размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работает туроператор, и о наличии у них финобеспечения.

Кроме этого, МЭРТ намерено обязать туроператоров публиковать информацию о задержке рейсов на 4 и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования.

Документ также предусматривает создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туристической инфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Проект постановления также закрепляет требования к штату туроператора, в соответствии с которыми не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.

В проекте постановления определяется понятие "безупречная деловая репутация руководителя туроператора" – совокупность подтвержденной информации о физлице, которая дает возможность сделать вывод о соответствии ее деятельности требованиям законодательства, надлежащие профессиональные, управленческие способности и отсутствие у лица судимости за преступления в сфере хозяйственной деятельности, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке. Наличие безупречной деловой репутации является одним из условий получения лицензии туроператора.

По информации МЭРТ, по состоянию на октябрь-2018 из 2,7 тыс. лицензированных туроператоров только 578 имеют действующее финансовое обеспечение – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Напомним, отпускной сезон-2018 отметился для украинцев массовыми задержками рейсов. С этим столкнулись тысячи туристов по разным направлениям — Тунис, Турция, Испания, Египет. Некоторым пришлось ночевать в аэропорту, терять дни отпуска или опаздывать с возвращением на работу. Именно после этого в Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.

Ранее, напомним, украинцы не могли улететь из Туниса из-за долгов туроператора OASIS перед авиакомпанией Bravo Airways. Фирма два года не выполняла свои финансовые обязательства.