Microsoft рекордно нарастила прибыль и выручку: на чем заработал IT-гигант
Компания Билла Гейтса рассчитывает на успех и в дальнейшем
Компания Microsoft, которую украинец обокрал на 10 млн долларов, резко увеличил чистую прибыль и выручку в финансовом году, завершившемся 30 июня, и ожидает дальнейшего роста показателей.
Так, чистая прибыль Microsoft подскочила до 39,24 млрд долларов с 16,57 млрд долларов годом ранее. Выручка увеличилась до 125,8 млрд долларов с 110,4 млрд долларов. По подсчетам финдиректора Microsoft Эми Худ, операционная прибыль и выручка компании увеличатся более чем на 10% в текущем финансовом году.
"Прошлый финансовый год был рекордным для Microsoft, что стало результатом тесных партнерских отношений с лидирующими компаниями во всех отраслях", – заявил гендиректор компании Сатья Надела.
Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла в апреле-июне на 19%, до 11,39 млрд с 9,6 млрд долларов за аналогичный период годом ранее. В том числе продажи сервиса Azure взлетели на 64% (Microsoft не раскрывает их величину в долларовом выражении), а продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 22%.
Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, повысило выручку на 14% – до 11,05 млрд долларов. Продажи продуктов Office и облачных сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 14%, для потребителей – на 6%. Выручка профессиональной соцсети LinkedIn в минувшем квартале повысилась на 25%.
Бизнес More Personal Computing, включающий Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, увеличил выручку на 4%, до $11,3 млрд. Выручка от продажи операционных систем Windows поднялась на 7%, устройств Surface – на 14%, а доходы от рекламы в поисковой системе выросли на 10%.
Единственным показателем, который ухудшился за последний квартал, стала выручка игрового сегмента, сократившаяся на 10%. Продажи приставок Xbox упали на 48%, игр для приставки – на 3%.
Напомним, при этом основатель Microsoft Билл Гейтс впервые упал на третье место в рейтинге богачей. Безусловным лидером рейтинга остается глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon и обладатель 125-миллиардного состояния Джефф Безос.
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