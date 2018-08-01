Минфин США пошел на уступки российскому олигарху Дерипаске

У главы EN+ и "Русал" теперь есть больше времени на продажу акций

Минфин США предоставил инвесторам больше времени для продажи акций и ценных бумаг компаний Rusal, EN+ и Gaz Group. При этом компании остаются в санкционном списке.

Как отмечает Bloomberg, решение ослабит влияние санкций, направленных против российского олигарха Олега Дерипаски. Эти санкции имели негативное влияние на наличие алюминия на рынках и привели к значительному росту цен.

Минфин США расширил окно до 23 октября и тем самым дает Дерипаске больше времени для того, чтобы уменьшить его долю в бизнесе.

В апреле Дерипаска, чтобы убедить правительство США ослабить санкции, согласился ограничить свою долю в En + до менее чем 50 процентов и согласился на назначение независимых директоров в совет компании. Это произошло после того, как из компании Дерипаски "Русал" уже уволилось руководство.

Но через три месяца после объявления соответствующих планов компания до сих пор не назвала кандидатов на должности независимых директоров, или же покупателя акций Дерипаски.

Минфин США также отверг требование временно исключить компанию и Rusal из санкционного списка США.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" президента РФ Владимира Путина США нанесли 6 апреля. Под санкции попали семь российских олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников. Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В "черный список" попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, "Базовый элемент", группу "ГАЗ", "Русал" и "Евросибхолдинг".

При этом Минфин США может снять санкционные ограничения с российского алюминиевого гиганта "Русала", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию.