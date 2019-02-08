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Мировой нефтяной гигант "сбежал" из Венесуэлы

Сегодня, 10:50

Компании пришлось эвакуировать сотрудников и закрыть все счета из-за санкций США

Фото: Getty Images
Мировой нефтяной гигант "сбежал" из Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d40/c75/5c5d40c75a05e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d40/c75/5c5d40c75a05e.jpg Бизнес Компании пришлось эвакуировать сотрудников и закрыть все счета из-за санкций США

Французская нефтегазовая компания Total вывезла всех своих сотрудников из Венесуэлы, а ее банковские счета в стране были заблокированы из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на руководителя Total Патрика Пуян.

"Приоритетом была безопасность всех наших сотрудников, и все они были эвакуированы с прошлого понедельника", - приводит агентство слова Пуян.

В Венесуэле находились, по некоторым данным, не менее 50 сотрудников Total. Управлять своими операциями в республике компания теперь будет из Европы, а не из США.

Напомним, США 28 января ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. США также заблокировали активы компании на сумму 7 млрд долларов. Ограничения будут сняты в случае "быстрой передачи контроля временному президенту [Хуану Гуайдо] или следующем демократически избранному правительству".

Ранее компания Total из-за санкций США покинула Иран. Total официально расторгла контракт на разработку месторождения "Южный Парс-11". После этого Иран начал искать замену Total для разработки месторождения.

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Тег Венесуэла, санкции, Total

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