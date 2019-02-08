Мировой нефтяной гигант "сбежал" из Венесуэлы
Компании пришлось эвакуировать сотрудников и закрыть все счета из-за санкций США
Французская нефтегазовая компания Total вывезла всех своих сотрудников из Венесуэлы, а ее банковские счета в стране были заблокированы из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на руководителя Total Патрика Пуян.
"Приоритетом была безопасность всех наших сотрудников, и все они были эвакуированы с прошлого понедельника", - приводит агентство слова Пуян.
В Венесуэле находились, по некоторым данным, не менее 50 сотрудников Total. Управлять своими операциями в республике компания теперь будет из Европы, а не из США.
Напомним, США 28 января ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. США также заблокировали активы компании на сумму 7 млрд долларов. Ограничения будут сняты в случае "быстрой передачи контроля временному президенту [Хуану Гуайдо] или следующем демократически избранному правительству".
Ранее компания Total из-за санкций США покинула Иран. Total официально расторгла контракт на разработку месторождения "Южный Парс-11". После этого Иран начал искать замену Total для разработки месторождения.
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