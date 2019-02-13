Миссия завершена: NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity

Связь с марсоходом была потеряна в середине 2018 года

Миссия завершена: NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity 2019-02-13T23:32:00+02:00 Бизнес Связь с марсоходом была потеряна в середине 2018 года

Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен, передает сайт NASA.

"Миссия Opportunity завершена", — сообщил он.

Как отметил в свою очередь директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход Opportunity совершил посадку в 2004 году, "главная задача состояла в том, чтобы продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 метров и проработать в течение 90 суток".

"Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль (32 км), мы отмечаем эти научные достижения", — подчеркнул он, поблагодарив всех участников проекта.

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в 6-8 лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода — в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор — оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей.

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200-11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.

Напомним, на Марсе нашли потерянный ровер Opportunity. Потерянный в начале лета ровер до сих пор не выходит на связь, но уже установлено его точное местоположение.

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