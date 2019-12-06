Мошенники предлагают украинцам доступ к спутниковому интернету

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Бесплатный спутниковый интернет предлагают украинцам. Для этого нужно лишь купить специальное устройство и включить его.

Ловкачи обещают широкую зону покрытия новейшими спутниками, высокую скорость и простую установку. За роутер просят 699 гривен, и это якобы с большой скидкой. Спутниковый интернет действительно существует объясняет IT-специалист Александр. Однако использовать его в домашних условиях невозможно.

"Обычной коробочки с двумя-тремя антеннами недостаточно. И еще если брать во внимание, что девайс находится в помещении, интернет туда с помощью спутникового сигнала не достигнет", – объясняет эксперт

Профессиональное оборудование стоит тысячу долларов.

"Чтобы реализовать спутниковый интернет, нужно иметь специфическое оборудование ,нужно поддерживать большую инфраструктуру", – отмечает Александр.

Аферисты часто заманивают сверхнизкой ценой доступа к сети, при средней в 100-200 грн, предостерегает эксперт по безопасности. Вместо модема могут продать муляж.

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Руслан Болгов, эксперт по безопасности:

"Основная проблема: либо очень дешево, либо бесплатно. Но главное чтоб это было качественно и очень профессионально. Такого не бывает в мире априори, быть не может быть качественно и профессионально за малые деньги. И быть не может быть бесплатное качественным".

Покупать товары и услуги специалисты советуют только в проверенных магазинах.

"Проверьте номер телефона по поисковику, где-то кто-то что-то уже написал, проверьте название товара которого вам предлагают. Никакой предоплаты, всегда постоплата – особенно если товар дорогостоящий. Обычно получаете на почту, проверили, посмотрели работает – не работает, тогда можно оплачивать", – утверждает эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают SMS-оповещения от банков. Предлагают купить ваш товар через интернет, а вместо денег присылают липовые оповещения про якобы поступлении ожидаемых средств на счет.

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