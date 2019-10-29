"Моющие средства могут исчезнуть из магазинов": бизнес в Украине забил тревогу

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Если в Украине вступят в силу изменения Технического регламента, которыми предлагается полный запрет на использование фосфатов и других соединений фосфора в составе моющих средств, они могут исчезнуть с полок украинских магазинов с июля 2020 года. Об этом заявили члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), которые обратились с этим вопросом к Министерству энергетики и защиты окружающей среды.

"Как отмечают операторы рынка моющих средств, при производстве средств для стирки и чистки фосфаты не используются. С другой стороны, существует небольшая часть фосфонатов, которые являются соединениями фосфора, но они являются необходимыми составляющими моющих средств, ведь именно эти соединения действуют при удалении пятен, отбеливании и т.д., и в количествах, используемых в этих средствах, они не представляют риска для окружающей среды", – объяснили ситуацию в ЕБА.

При этом в ассоциации уверяют, что содержание фосфора в фосфонатах не вредит водоемам, ведь на станциях очистки сточных вод удаляются 80-97% таких веществ.

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"Производители и импортеры моющих средств приветствовали и поддерживали принятый в 2008 году Технический регламент на моющие средства. Он внедрял в Украине гармонизированные с ЕС нормы по регулированию моющих средств. После его принятия, компании максимально адаптировали производство продукции в Украине к нормам ЕС и отказались от использования фосфора в граничных пределах его содержания (согласно законодательству, не более 0,5 г в дозировке, например, стирального порошка)", – заявили в организации.

Там подчеркивают, что предлагаемая редакция документа не согласуется с некоторыми положениями, установленными регламентом Европейского парламента и совета (№648/2004 и №259/2012).

"В случае принятия соответствующих изменений, это может привести к существенному росту цен на моющие средства или полного исчезновения уже с июля 2020 года с украинских полок тех изделий, которыми мы пользовались длительное время, и которые, в соответствии с действующим законодательством, считаются безопасными для использования", - отметила координатор комитетов ЕБА Оксана Жаркова.

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