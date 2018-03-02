На 79-летнюю мать путинского олигарха оформлены офшоры, яхты и особняки

Мать российского олигарха Олега Дерипаски, который судится с Полом Манафортом, оказалась владелицей миллиардных активов. На 79-летнюю женщину оформлены офшоры, фирмы, яхты и особняки, сообщает "Эхо Москвы".

Так, на фирму Валентины Петровны Дерипаски зарегистрирована ранее принадлежащая ее сыну усадьба на Рублевке с недвижимостью стоимостью более 2 млрд рублей (около 35,58 млн долларов). Ей же принадлежит здание стоимостью порядка 330 млн рублей (5,87 млн долларов) в центре Москвы и ряд квартир в столице. А в Краснодарском крае Валентина Дерипаска является совладелицей прибрежного комплекса, кадастровая стоимость которого составляет около 500 млн рублей (8,89 млн долларов).

Кроме того пожилая женщина является совладелицей фирмы "Яхта-клуб Центр", которой, в свою очередь, принадлежит 29-метровое судно Elden стоимостью около 100 млн рублей (1,77 млн долларов), а также яхта, которая упоминаемая в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального. Как выяснилось, владеет Валентина Петровна и одним из самолетов, на котором путешествует ее сын.

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В общей сложности, только официальный финансовый баланс компаний, напрямую связанных с дамой, которой в этом году должно исполниться 80 лет, достигает почти 6 млрд рублей (106 млн долларов), а вместе с офшорными капиталами и имуществом может составлять до 10 миллиардов рублей (178 млн долларов).

Как сообщалось, недавно Олег Дерипаска, деятельность которого связана с производством военной техники, привлек около миллиарда фунтов стерлингов через Лондонскую финансовую биржу. Теперь британская разведка MI-6 подозревает Дерипаску в обходе санкций.

Кроме того, Дерипаска стал одним из фигурантов секс-скандала, связанного с Настей Рыбкой: