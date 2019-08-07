"Расчетом себестоимости и не пахнет": на чем зарабатывают украинские фермеры в этом сезоне

Украинские крестьяне, как правило, продают избыток продукции, выращенной для себя

/ Фото: Pixabay

Украинцев пугают рекордные цены на помидоры, урожай которых сильно пострадал, аграрии также прочат дефицит картошки, а остальные овощи дешевеют. С ягодами из-за погодных условий в 2019 году в Украине тоже не сложилось.

На чем в таких условиях зарабатывают украинские фермеры, сайту "Сегодня" рассказали эксперты.

"Цены на продукты питания, в частности на овощи, серьезно падают, – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – За исключением лука, цена на который еще на 170% выше прошлогодней, и картошки – на 97 % выше, чем годом ранее. То есть если вы в прошлом году хорошо вырастили картошку и лук, хорошо их сохранили, чтобы они не потеряли питательные качества – это прекрасный способ заработать на этих двух культурах".

В этом году урожай овощей, фруктов и ягод расстроил аграриев, признает председатель Союза украинского крестьянства Иван Томыч.

"Личные сельские хозяйства сейчас практически не могу вести хозяйство прибыльно – ни в растениеводстве, ни в животноводстве, учитывая специфику этого года, когда урожаи мизерные. В Западном регионе проблема с картошкой, ягодами – почти нет этой продукции", – отмечает он.

И добавляет: прогнозировать, что лучше выращивать для продажи, крестьянам непросто.

"Ситуация меняется. Четыре года назад чеснок был прибыльным и много мелких товаропроизводителей кинулись его выращивать. Потом ситуация развернулась, цены упали. Так и с ягодами. Жимолость, облепиха – выстреливали, но тоже временно, потом окно возможностей закрылось", – объяснили в Союзе крестьянства.

Читайте также: Стало известно, сколько пшеницы, ячменя и гороха собрали в Украине

В то же время Пендзин напоминает: на продажу фермеры в основном несут избыток выращенной для собственных нужд продукции.

"Проблема в том, что основная масса продуктов питания в Украине выращивается в домохозяйствах населения. И, говоря о таком способе выращивания продуктов, мы понимаем, что экономикой, прогнозами, расчетом себестоимости там и не пахнет. Когда речь идет об индустриальном сельскохозяйственном производстве, даже если это фермерское хозяйство как в Европе, то там считают каждую копейку, подсчитывают себестоимость", – говорит эксперт.

Напомним, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Олег Дорошенко отмечал, что в Украине цены на овощи колеблютсяиз-за недостатка планирования.

Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама