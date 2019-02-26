На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter

Американский регулятор считает, что основатель Tesla раскрыл не утвержденные данные

Фото: Getty Images

На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4eb/6da/5c74eb6dab5cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4eb/6da/5c74eb6dab5cb.jpg 2019-02-26T09:34:08+02:00 Бизнес Американский регулятор считает, что основатель Tesla раскрыл не утвержденные данные

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь обратилась в суд из-за претензий к основателю Tesla Илону Маску. SEC обвиняет Маска в нарушении достигнутых ранее договоренностей.

Претензии связан с записью в Twitter, которую Маск сделал 19 февраля 2019 года. В сообщении Маска говорится, что Tesla в 2019 году произведет около 500 тысяч электромобилей. Позже Маск исправил оценку, уточнив, что речь идет о 400 тысячах авто.

В SEC подчеркнули, что этот твит не был согласован руководством Tesla, а данные при это имеют высокую важность для рынка.

В свою очередь, Маск заверил, что обнародованная им информация уже была известна. "SEC забыла прочитать релиз Teslа, где ясно сказано − от 350 до 500 тысяч. Какой конфуз", − написал Маск в своем микроблоге.

Напомним, кроме ограничения на публикацию твитов о компании, в соглашении с SEC предусматривалось, что Маск покинет пост главы совета директоров компании – но при этом сможет остаться гендиректором компании. Кроме того, на бизнесмена наложили штраф. SEC обвиняла Маска в мошенничестве с ценными бумагами. Причиной стали заявления основателя Tesla в Twitter о якобы готовящемся выводе компании с биржи и выкупе акций.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:

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