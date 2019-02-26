На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter
Американский регулятор считает, что основатель Tesla раскрыл не утвержденные данные
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь обратилась в суд из-за претензий к основателю Tesla Илону Маску. SEC обвиняет Маска в нарушении достигнутых ранее договоренностей.
Претензии связан с записью в Twitter, которую Маск сделал 19 февраля 2019 года. В сообщении Маска говорится, что Tesla в 2019 году произведет около 500 тысяч электромобилей. Позже Маск исправил оценку, уточнив, что речь идет о 400 тысячах авто.
В SEC подчеркнули, что этот твит не был согласован руководством Tesla, а данные при это имеют высокую важность для рынка.
В свою очередь, Маск заверил, что обнародованная им информация уже была известна. "SEC забыла прочитать релиз Teslа, где ясно сказано − от 350 до 500 тысяч. Какой конфуз", − написал Маск в своем микроблоге.
Напомним, кроме ограничения на публикацию твитов о компании, в соглашении с SEC предусматривалось, что Маск покинет пост главы совета директоров компании – но при этом сможет остаться гендиректором компании. Кроме того, на бизнесмена наложили штраф. SEC обвиняла Маска в мошенничестве с ценными бумагами. Причиной стали заявления основателя Tesla в Twitter о якобы готовящемся выводе компании с биржи и выкупе акций.
Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:
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