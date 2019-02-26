Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter

Сегодня, 09:34

Американский регулятор считает, что основатель Tesla раскрыл не утвержденные данные

Фото: Getty Images
На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4eb/6da/5c74eb6dab5cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4eb/6da/5c74eb6dab5cb.jpg Бизнес Американский регулятор считает, что основатель Tesla раскрыл не утвержденные данные

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь обратилась в суд из-за претензий к основателю Tesla Илону Маску. SEC обвиняет Маска в нарушении достигнутых ранее договоренностей.

Претензии связан с записью в Twitter, которую Маск сделал 19 февраля 2019 года. В сообщении Маска говорится, что Tesla в 2019 году произведет около 500 тысяч электромобилей. Позже Маск исправил оценку, уточнив, что речь идет о 400 тысячах авто.

В SEC подчеркнули, что этот твит не был согласован руководством Tesla, а данные при это имеют высокую важность для рынка.

В свою очередь, Маск заверил, что обнародованная им информация уже была известна. "SEC забыла прочитать релиз Teslа, где ясно сказано − от 350 до 500 тысяч. Какой конфуз", − написал Маск в своем микроблоге.

Напомним, кроме ограничения на публикацию твитов о компании, в соглашении с SEC предусматривалось, что Маск покинет пост главы совета директоров компании – но при этом сможет остаться гендиректором компании. Кроме того, на бизнесмена наложили штраф. SEC обвиняла Маска в мошенничестве с ценными бумагами. Причиной стали заявления основателя Tesla в Twitter о якобы готовящемся выводе компании с биржи и выкупе акций.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, обвинения, Twitter, Tesla, Илон Маск, SEC

Вы сейчас просматриваете новость " На Илона Маска снова пожаловались в суд из-за записи в Twiiter". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афера с акциями Tesla: 20 потерпевших, подозреваемые арестованы

Сегодня, 02:13

По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба достигает 600 тысяч долларов США

Мошенники продали украинцам фейковых акций Tesla на миллионы гривен

23 февраля, 03:06

Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине

Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму, превышающую 60 млн долларов – СМИ

23 февраля, 03:15

Кредиты были взяты Маском сроком на 30 лет

На фоне миллиардного убытка из Tesla уходит финдиректор

31 января, 09:13

Инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью компании Илона Маска

Tesla уволит более трех тысяч человек

23 января, 07:32

Таким образом Илон Маск собирается сократить затраты компании, чтобы удешевить Tesla Model 3

Tesla получила разрешение на продажи Model 3 в Европе

23 января, 04:53

Возможность оформить предзаказ на Tesla Model 3 получили и граждане Украины

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Вот что на Крюковском вагонном заводе делают с тепловозами США

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

"Освобождение Украины от кума Путина": ответ Медведчука

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Подводные камни установки счетчика
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Лилия Ребрик показала свой роскошный гардероб

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор