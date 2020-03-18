Налоговые каникулы для бизнеса и доплаты для украинцев: законы карантина

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий. Чей-то бизнес пострадал еще зимой, когда первые страны закрылись на карантин и приостановили экономическую деятельность. Другие вынуждены были ограничить свою деятельность с 12 марта, когда в Украине впервые был введен карантин. А с 17 марта, когда карантинные меры были ужесточены, когда закрылись большинство магазинов, все спортивные, образовательные, культурно-развлекательные заведения, когда приостановил работу транспорт и практически полностью прекратился туризм, коррективы в свою работу были вынуждены внести большинство украинских предприятий и частных предпринимателей.
Ограничительные меры в прямом смысле слова жизненно необходимы. Но уже сейчас, в первые дни их действия, стало очевидным, что украинский бизнес понесет значительные убытки. У многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.
Во многих странах на период действия карантина, связанного с коронавирусом, на государственном и местных уровнях предприняты шаги, которые призваны помочь людям пережить эти непростые времена, продержаться на плаву. Такие меры вводятся и в Украине.
Сайт "Сегодня" собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о льготах, послаблениях и других изменениях, которые могут помочь людям пережить вынужденный экономический простой.
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"Налоговые каникулы" для бизнеса
Целый ряд уступок бизнесу со стороны государства предусмотрены законопроектом №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был окончательно проголосован 17 марта. В соответствии с этим законом:
- Временно, на период эпидемии, освобождены от ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин.
- Временно, на период эпидемии, товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с эпидемией, не обязательно должны закупаться через электронные системы. Однако в обязательном порядке должны быть опубликованы в установленные сроки.
- На время карантина, установленного Кабмином, работников можно отправлять в неоплачиваемый отпуск, который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства.
- В связи с карантином срок подачи деклараций чиновниками продлен до 1 июня.
17 марта также был принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220), который также предполагает целый ряд временных послаблений для бизнеса:
- За нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года штрафные санкции не применяются (за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию.
- С 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки (документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса.
- Для всех налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые декларации, срок подачи деклараций в этом году отодвигается до 1 июля.
- Физлица, которые должны были самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа, смогут это сделать до 1 октября 2020 года без всяких штрафных санкций.
- С 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях.
- С 1 марта по 30 апреля физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость. Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации.
- Освобождаются от начисления и уплаты единого взноса с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог.
- Не применяются штрафные санкции с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую.
- С 18 марта по 18 мая 2020 года не проводятся проверки относительно ЕСВ и не начисляется пеня.
- Обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций), в том числе программных РРО, запланированное с 1 октября 2020 года, откладывается до 1 января 2021 года. А для предпринимателей 2-4 групп с годовым доходом менее 1 млн грн – до 1 апреля 2021 года.
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Не переживайте за долги
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220) содержит также нормы, которые смогут облегчить прохождение карантина и экономического кризиса для многих украинцев, которые взяли потребительский кредит, но из-за карантина не могут своевременно рассчитаться.
- Те, кто брал потребительские кредиты, освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку платежей с 1 марта по 30 апреля 2020 года и от штрафных санкций за этот период.
- Кредиторам запрещается с 1 марта по 31 мая 2020 года повышать проценты за пользование потребительскими кредитами (кроме кредитов по изменяемым, "плавающим" ставкам).
В этом же законе закреплены льготы по оплате жилкомуслуг:
- За несвоевременную оплату коммунальных услуг во время карантина их производители и поставщики не должны начислять штрафы и пеню и не должны требовать их уплату. Также им запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.
- Получатели льгот и субсидий не могут их лишиться за задолженность по жилкомуслугам, которая возникла в период действия карантина.
- Субсидия на летний период будет назначена всем без исключения домохозяйствам, которые получали ее в предыдущий период (т. е. в отопительный сезон). Причем для оформления субсидии на следующий период не нужно обращаться лично – продление произведут в автоматическом режиме.
- Круг получателей субсидий на следующие периоды расширят.
- Внутренне перемещенным лицам, которые из-за карантина не смогут пройти верификацию в срок, не будут прекращены социальные выплаты.
Кому доплатят в период эпидемии
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров дополнительно выплатить по 1 тыс. грн всем пенсионерам, получающим менее 5 тыс. грн.
Медицинские работники и представители других специальностей, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболеваемости коронавирусом, законом "О внесении изменений… направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" установлены доплаты в размере до 200% заработной платы на период эпидемии, до полного ее прекращения.
Доплаты также установлены другим категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в период эпидемии. Перечень таких работников и уровень доплат должен установить Кабмин.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220) установил правила по оплате больничного. Он гарантирует, что работающим людям, которые платят ЕСВ, в случае заболевания коронавирусной болезнью будет предоставлен оплачиваемый больничный на весь период пребывания в лечебном заведении. Равно как и в случае, если человек находится на самоизоляции под медицинским наблюдением. Больничный будет оплачен до самой выписки, то есть до признания восстановления трудоспособности. Размер компенсации составит 50% средней зарплаты, независимо от страхового стажа.
Как Украина приспосабливается к карантину, как относятся к ограничениям люди, смотрите в сюжете:
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