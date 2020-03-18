Налоговые каникулы для бизнеса и доплаты для украинцев: законы карантина

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий. Чей-то бизнес пострадал еще зимой, когда первые страны закрылись на карантин и приостановили экономическую деятельность. Другие вынуждены были ограничить свою деятельность с 12 марта, когда в Украине впервые был введен карантин. А с 17 марта, когда карантинные меры были ужесточены, когда закрылись большинство магазинов, все спортивные, образовательные, культурно-развлекательные заведения, когда приостановил работу транспорт и практически полностью прекратился туризм, коррективы в свою работу были вынуждены внести большинство украинских предприятий и частных предпринимателей.

Ограничительные меры в прямом смысле слова жизненно необходимы. Но уже сейчас, в первые дни их действия, стало очевидным, что украинский бизнес понесет значительные убытки. У многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.

Во многих странах на период действия карантина, связанного с коронавирусом, на государственном и местных уровнях предприняты шаги, которые призваны помочь людям пережить эти непростые времена, продержаться на плаву. Такие меры вводятся и в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о льготах, послаблениях и других изменениях, которые могут помочь людям пережить вынужденный экономический простой.

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"Налоговые каникулы" для бизнеса

Целый ряд уступок бизнесу со стороны государства предусмотрены законопроектом №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был окончательно проголосован 17 марта. В соответствии с этим законом:

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Временно, на период эпидемии, освобождены от ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин.

операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин. Временно, на период эпидемии, товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с эпидемией, не обязательно должны закупаться через электронные системы . Однако в обязательном порядке должны быть опубликованы в установленные сроки.

. Однако в обязательном порядке должны быть опубликованы в установленные сроки. На время карантина, установленного Кабмином, работников можно отправлять в неоплачиваемый отпуск , который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства.

, который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства. В связи с карантином срок подачи деклараций чиновниками продлен до 1 июня.

17 марта также был принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220), который также предполагает целый ряд временных послаблений для бизнеса:

За нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года штрафные санкции не применяются (за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня , а та, что начислена, подлежит списанию.

(за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам , а та, что начислена, подлежит списанию. С 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки (документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса.

(документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса. Для всех налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые декларации, срок подачи деклараций в этом году отодвигается до 1 июля .

. Физлица, которые должны были самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа, смогут это сделать до 1 октября 2020 года без всяких штрафных санкций.

до 1 августа, смогут это сделать 2020 года без всяких штрафных санкций. С 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях.

(земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях. С 1 марта по 30 апреля физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость . Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации.

. Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации. Освобождаются от начисления и уплаты единого взноса с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог.

с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог. Не применяются штрафные санкции с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую.

с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую. С 18 марта по 18 мая 2020 года не проводятся проверки относительно ЕСВ и не начисляется пеня.

относительно ЕСВ и не начисляется пеня. Обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций), в том числе программных РРО, запланированное с 1 октября 2020 года, откладывается до 1 января 2021 года. А для предпринимателей 2-4 групп с годовым доходом менее 1 млн грн – до 1 апреля 2021 года.

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Не переживайте за долги

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220) содержит также нормы, которые смогут облегчить прохождение карантина и экономического кризиса для многих украинцев, которые взяли потребительский кредит, но из-за карантина не могут своевременно рассчитаться.

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Те, кто брал потребительские кредиты , освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку платежей с 1 марта по 30 апреля 2020 года и от штрафных санкций за этот период.

, освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку платежей с 1 марта по 30 апреля 2020 года и от штрафных санкций за этот период. Кредиторам запрещается с 1 марта по 31 мая 2020 года повышать проценты за пользование потребительскими кредитами (кроме кредитов по изменяемым, "плавающим" ставкам).

В этом же законе закреплены льготы по оплате жилкомуслуг:

За несвоевременную оплату коммунальных услуг во время карантина их производители и поставщики не должны начислять штрафы и пеню и не должны требовать их уплату. Также им запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

во время карантина их производители и поставщики не должны начислять штрафы и пеню и не должны требовать их уплату. Также им за долги. Получатели льгот и субсидий не могут их лишиться за задолженность по жилкомуслугам, которая возникла в период действия карантина.

не могут их лишиться за задолженность по жилкомуслугам, которая возникла в период действия карантина. Субсидия на летний период будет назначена всем без исключения домохозяйствам, которые получали ее в предыдущий период (т. е. в отопительный сезон). Причем для оформления субсидии на следующий период не нужно обращаться лично – продление произведут в автоматическом режиме.

без исключения домохозяйствам, которые получали ее в предыдущий период (т. е. в отопительный сезон). Причем для оформления субсидии на следующий период не нужно обращаться лично – продление произведут в автоматическом режиме. Круг получателей субсидий на следующие периоды расширят.

Внутренне перемещенным лицам, которые из-за карантина не смогут пройти верификацию в срок, не будут прекращены социальные выплаты.

Кому доплатят в период эпидемии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров дополнительно выплатить по 1 тыс. грн всем пенсионерам, получающим менее 5 тыс. грн.

Медицинские работники и представители других специальностей, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболеваемости коронавирусом, законом "О внесении изменений… направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" установлены доплаты в размере до 200% заработной платы на период эпидемии, до полного ее прекращения.

Доплаты также установлены другим категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в период эпидемии. Перечень таких работников и уровень доплат должен установить Кабмин.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220) установил правила по оплате больничного. Он гарантирует, что работающим людям, которые платят ЕСВ, в случае заболевания коронавирусной болезнью будет предоставлен оплачиваемый больничный на весь период пребывания в лечебном заведении. Равно как и в случае, если человек находится на самоизоляции под медицинским наблюдением. Больничный будет оплачен до самой выписки, то есть до признания восстановления трудоспособности. Размер компенсации составит 50% средней зарплаты, независимо от страхового стажа.

Как Украина приспосабливается к карантину, как относятся к ограничениям люди, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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