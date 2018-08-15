На рынке труда в Украине начался летний застой

Середина лета — не время перебирать вакансиями. В июле среднее их количество на сайте Международного кадрового портала hh.ua составляло всего около 19 000, сообщает Екатерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра ресурса.

"Этот показатель меньше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о небольшом спаде активности работодателей на рынке труда", — говорит она.

Заметнее всего эта тенденция в сферах "Домашний персонал" и "Рабочий персонал". А вот наибольший прирост количества вакансий наблюдался в таких сферах, как "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Банки, инвестиции, лизинг" и "Производство". Серьезный бизнес всегда начеку и готовится к осенней активизации: традиционно в это время наиболее активно ищут работу сферы "Начало карьеры, студенты" (особенно в Киеве). Да и в общем Киевская область в первом полугодии лидировала по количеству вакансий и резюме.

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Согласно опросу, проведенному недавно Международным кадровым порталом hh.ua, в течение первых шести месяцев года работодатели чаще искали сотрудников, чтобы заменить ушедших (33%), и лишь 23% открыли одну-две новые вакансии. 15% открывали вакансии только в стратегических направлениях бизнеса, столько же заявили о расширении бизнеса по всем направлениям. Совсем не набирали сотрудников 13% работодателей. Радует, что всего 1% опрошенных сообщили о сокращении штата. Есть и 14% работодателей, которые рассказали об активном развитии компании.

Что с безработицей

Безработица в Украине пока следует тенденциям рынка труда. В течение первого полугодия текущего года вакансий в базе данных службы занятости стало больше на 8% (616 000), сообщает и. о. главы Госслужбы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко. Так что 47% безработных удалось трудоустроить настолько оперативно, что они еще не успели и статусом безработного обзавестись.

"129 тысяч работодателей сотрудничали с центрами занятости. Это на 4% больше сравнительно с аналогичным периодом прошлого года", — отметил Ярошенко.

Все это — на фоне роста ВВП на 3,1% (тоже в сравнении с первым полугодием 2017-го). За полгода уровень безработицы снизился до 9,7% (по методологии МОП), и это, как уверяют эксперты, характеризует постепенный выход рынка труда Украины из кризиса. В начале года безработица среди населения трудоспособного возраста была равна 9,9%, то есть снизилась незначительно. И все равно: по словам Ярошенко, показатель выше среднего по Евросоюзу (7,4%).

Откуда показатели

На самом же деле картина реальной безработицы в Украине скрывается за армией заробитчан, уверены многие эксперты.

"Никто точно не знает, сколько украинцев выехало на работу за границу в прошлом году и в текущем. По данным МИД Украины, за границей живет около 5 млн наших граждан", — говорит Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

По его словам, кроме постоянных клиентов компаний Ассоциации, в 2018-м добавлялись новые, так что небольшой прирост есть.

"Точнее выводы сделаем по итоговой сумме денег, присылаемых трудовыми мигрантами домой, — говорит эксперт. — В прошлом году эта цифра достигала $9,2 млрд, в текущем прогнозируют более 10 млрд".

Увеличение пока несущественно, но может случиться, что со следующего года Германия откроет свой рынок труда для сезонных рабочих из Украины.

"Тогда можно ожидать новую волну выезда за границу, ведь зарплата в Германии в 2—3 раза выше польской", — объясняет Воскобойник.

И хотя условия труда за границей далеки от идеальных, о чем неоднократно говорили международные эксперты, наши люди пока не разобрались и пытаются там обустроиться

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Тем временем в экономике все сильнее сказывается профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением мигрирующей рабочей силы.

"70% выпускников школ получают высшее образование, 30% — профессиональное. В Европе эти показатели противоположные, — говорит Валерий Ярошенко. — В результате в отдельных городах среди зарегистрированных безработных более 80% — с высшим образованием (в Одессе — 89%, Киеве — 87%). А наибольший спрос работодатели создают на квалифицированных работников".

А именно — швей, слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, маляров, трактористов, токарей и даже водителей.