На сколько вырастут зарплаты украинцев: топ-менеджеры поделились планами на 2020 год

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Большинство (90%) руководителей украинских компаний планируют в следующем году повысить заработную плату сотрудникам в размере 5-20%. Об этом говорится в исследовании "Прогнозы бизнеса на 2020 год", сообщает 23 сентября пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"В то же время уменьшилось количество желающих расширять штат. Так, 47% планируют сохранить количество сотрудников на уровне прошлого года. Принимать на работу новых людей за счет расширения штата планируют только 46% (в прошлом году их количество составляло 58%)", – отмечает ЕБА.

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При этом в следующем году компании не спешат начинать новые инвестиционные проекты в Украине – только 33% руководителей заявили о таких планах.

В исследовании участвовали 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в августе 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Уголовный процессуальный кодекс (УПК) относительно уменьшения давления на бизнес.

В правительстве сообщали, что средняя заработная плата в Украине за три года увеличилась в два раза – с 5230 грн до 10 573 грн.

Ранее Владимир Гройсман, возглавлявший Кабмин, спрогнозировал среднюю зарплату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – на уровне 620 долларов. Подробнее – в нашем сюжете:

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