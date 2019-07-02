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Нацбанк отменил сразу несколько ограничений для бизнеса

2 июля, 09:46

Регулятор убежден, что либерализация пойдет на пользу и украинским компаниям, и иностранным инвесторам

Фото: пресс-центр НБУ

В рамках валютной либерализации Национальный банк Украины (НБУ) отменил с сегодняшнего дня, 2 июля, ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом - 2 млн евро в год - для юридических лиц на инвестирование за рубеж.

Кроме того, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам теперь разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на собственный счет в Украине.

Также отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

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А перечень транзакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, займах.

При этом усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Теперь банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Раньше они использовали перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Напомним, в феврале вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который начал активную фазу снятия ограничений НБУ. Сразу после этого Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков. 

Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах в сюжете "Сегодня":

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Тег бизнес, НБУ, либерализация, ограничения , лимиты, валютные ограничения

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