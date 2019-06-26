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"Нафтогаз" сменил руководителя швейцарской "дочки"

26 июня, 14:07

О кадровых изменениях сообщила компания Naftogaz Trading Europe SA

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила Юрия Витренко с должности главы "дочки" Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария), этот пост занял Андрей Фаворов. Об этом пишет enkorr со ссылкой на сообщение швейцарской компании в коммерческом реестре кантона Женева от 24 июня.

Остальные два топ-менеджера Naftogaz Trading Europe SA – Ирина Михайленко и Владимир Томаш – сохранили должности, добавили в издании.

На сайте "Нафтогаза Украины" указывается, что Фаворов является руководителем интегрированного газового бизнеса, а Витренко занимает должность исполнительного директора группы "Нафтогаз" и отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским "Газпром".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, неоднократно критиковавшему "Нафтогаз Украины", с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете компании Владимира Демчишина.

Кроме того, на прошлой неделе Витренко сообщил, что "Нафтогаз" разработал запасной вариант на случай, если Украина и Россия не заключат новый контракт на транзит газа. По его словам, в таком случае украинская сторона предлагает "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа: российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина – РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина – ЕС.


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Тег Швейцария, кадры, Витренко, назначения, Нафтогаз Украины, Фаворов

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