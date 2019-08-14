Наказание за жадность: ресторан в Чехии ввел штрафы для клиентов

За несколько месяцев заведение оштрафовало около десятка посетителей

Пока украинские рестораны "дурят" клиентов, чтобы побольше заработать, западные заведения идут другим путем. Так, ресторан в Чехии решил наказывать гостей за жадность и недоеденные блюда.

За вход в заведение клиентов обязали платить 97 чешских крон – это около 100 гривен в эквиваленте. После этого посетители могут есть со шведского стола в неограниченном количестве. Но если гость переоценит свои силы и оставит недоеденное блюдо, его попросят доплатить еще половину стоимости входного билета.

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Информация о правилах вывешена на входе в зал. Поэтому чешская торговая инспекция не увидела в таких правила ничего противозаконного. Штраф в ресторане действует уже несколько месяцев. В заведении говорят, что успели наказать около десяти жадных клиентов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о самых красивые в мире ресторанах возле воды. В список CNN вошли заведения на Занзибаре, в Венеции, Майями, Дубровнике, Гонконге, Осло или на острове Сен-Барт.

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