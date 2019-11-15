Налог на YouTube: в Раде хотят изменить правила для интернет-контента

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Пока Министерство финансов уверяет, что повышения налогов в Украине не планируется, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике собирается предложить парламенту обложить налогом YouTube, Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко, передают "Украинские новости".

"Субъекты, которые должны регулироваться этим законом, – это аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа – это телевидение и радиовещание; нелинейные медиа. Должен подчеркнуть этот вопрос – они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как Megogo, Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - рассказал Ткаченко о законопроекте, над которым комитет намерен начать работу.

Целью законодательной инициативы называют осовременивание регуляции и имплементацию норм Европейского Союза. Депутаты также намерены урегулировать деятельность СМИ, социальных сетей и провайдеров.

"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации и имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идет о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, поэтому, собственно, и налоги они должны платить на украинской территории", – подчеркнул Ткаченко.

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В юрисдикцию документа парламентарии намерены включить сервисы, доступные на территории Украины и которые могут оплачиваться резидентами, которые имеют офисы в стране.

"Это субъекты, виды, требования к каждому виду субъектов медиа, критерии их принадлежности к юрисдикции Украины. Также нужно ответить на вопросы прозрачности владения, контроля и порядка отчётности в структуре владения, лицензирования и регистрации, контента, а это именно – язык, защита несовершеннолетних и т.д.", – перечислил он объекты регуляции будущего законопроекта.

Также инициатива коснется Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"В Евросоюзе такая норма существует и, собственно, Netflix должен выпускать не менее 30% продукции, которая была произведена в ЕС. Тот же вопрос возникает и о языке. Украина на данный момент не самый яркий рынок, чтобы провайдеры внедряли украинский язык, но мы этого хотим. Иначе эти провайдеры ограничатся в основном русским языком", – отметил Ткаченко.

Также предлагается запретить владеть медиа представителям страны-агрессора.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как изменится телевидение в Украине в 2020 году, кто в январе рискует остаться с черным экраном и куда исчезнет бесплатное ТВ.

Как сообщалось, Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах, – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

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