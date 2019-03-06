Налоги для IT-"упрощенцев" хотят повысить вдвое: Рада предложила серьезные изменения

Депутаты намерены собрать больше денег в бюджет и надеются привлечь инвесторов

Фото: Pixabay

Налоги для IT-"упрощенцев" хотят повысить вдвое: Рада предложила серьезные изменения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7f/45d/5c7f7f45d7078.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7f/45d/5c7f7f45d7078.jpg 2019-03-06T10:05:00+02:00 Бизнес Депутаты намерены собрать больше денег в бюджет и надеются привлечь инвесторов

Народные депутаты Украины предложили выделить в отдельную налоговую группу IТ-работников, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели (ФЛП, ФОП). Такая инициатива прописана в законопроекте №10094, который размещен на сайте парламента. Документ предполагает, что налоги для "айтишных" ФЛП будут выше, чем для всех остальных.

Сейчас в Украине существует четыре группы "упрощенцев". IT-ФЛП предлагают сделать пятой группой, для которой ставку единого налога постепенно повысят до 10%. Предполагается, что ставка будет расти на 1% в год.

"Условиями, по которым указанные ФЛП будут отнесены к пятой группе является то, что они не будут использовать труд наемных лиц, а объем их дохода в течение календарного года не превышает 7,5 млн гривен", – отмечается в пояснительной записке к документу.

А в случае, если доход ФЛП пятой группы будет превышать 7,5 млн гривен, предлагается установить ставку налога в размере 15%.

Также указано, что ФЛП пятой группы смогут пользоваться техническими и программными средствами, информационными системами и любыми другими средствами производства, принадлежащим другим ФЛП или юридическим лицам, не заключая с ними трудового договора.

В пояснительной записке подчеркивается, сейчас "средняя заработная плата IТ-специалиста составляет 2000 долларов в месяц". Большинство "айтишников" специалистов работает по упрощенной системе налогообложения и платит единый налог 5% от дохода и дополнительно ЕСВ в размере одного минимального страхового взноса.

Законопроект, кроме повышения единого налога предлагает также удвоить размер ЕСВ. Если сейчас минимальный страховой взнос составляет 22% от одной минзарплаты, в будущем его хотят повысить до 22% от двух минзарплат.

"При дальнейшем росте численности IТ-специалистов на 20 тысяч ежегодно и применении предложенных увеличенных ставок налога, в бюджет дополнительно уплачено единого налога за период с 2021 до 2025 годов в размере 2,3 млрд грн (при курсе 29,4 грн/долл по прогнозу Кабмина), а предложенное увеличение базы налогообложения единым социальным взносом – удваивает сумму отчислений с каждого специалиста", - подсчитали авторы законопроекта.

Они уверены, что вследствие роста объема производства IТ-продукции "увеличатся отчисления налога на прибыль в бюджет, а также возрастут поступления валютной выручки в страну, что будет способствовать укреплению курса национальной валюты и сдерживать потребительскую инфляцию для населения и бизнеса".

"Утверждение на законодательном уровне предписанных правил налогообложения на долгосрочный период уменьшит уровень неуверенности инвесторов в дальнейших условиях ведения бизнеса в Украине и будет способствовать развитию IТ-отрасли", - считают депутаты.

Как сообщалось, ранее депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Эта инициатива уже вызвала бурю возмущения среди представителей бизнеса.

Напомним, также в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ – единого социального взноса. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:

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