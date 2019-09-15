Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Верховная Рада готовит легализацию теневых капиталов и налоговую амнистию. В Раду подан законопроект о так называемом "специальном декларировании" теневых средств, то есть их легализации, но с уплатой небольшого налога. Что может произойти, если закон примут, выяснили "Сегодня".

Кто и сколько

Как видно из текста законопроекта, закон касается как юрлиц, так и физлиц, у которых "под матрасом" спрятано более 100 тыс. грн в пересчете на нацвалюту, с которых не уплачены налоги, например зарплата в конверте или доход от нелегальной сдачи квартиры. Чтобы узаконить эти деньги, надо их с 1 января по 31 марта 2020 г. задекларировать, уплатить 5% налога (со 100 тыс. это 5 тыс. грн), положить на счет в банк на год, и только через год они станут легальными.

То же касается, декларирования недвижимости, ценных бумаг и т. д. Юрлица будут обязаны показать теневые доходы (от продажи, выполнения работ) и уплатить с них не 20% НДС и 18% налога на прибыль, как требует Налоговый кодекс, а всего в сумме 5%. Сумму менее 100 тыс. грн декларировать не нужно, считается, что она заработана законно. Не подлежат амнистии капиталы, нажитые преступным путем, а также подпадающие под Закон "О предотвращении коррупции", то есть если, допустим, министр или народный депутат имел доходы от бизнеса.

За, но с оговорками

Эксперты поддерживают налоговую амнистию, но говорят, что одного закона о добровольном декларировании недостаточно.

"Нулевой отсчет наконец-то нужно установить, но, чтобы закон об амнистии капиталов начал работать, необходимы еще два закона: о всеобщем декларировании доходов граждан и о контроле за расходами, только в этом случае бизнесу и гражданам есть смысл добровольно "засветить" теневые накопления. Пока принятие этих законов отложено до 2022 года", — сказал нам глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в законопроекте много неясностей, например, не определено, с каких капиталов надо платить налог.

"Непонятно, обязан ли я при подаче декларации платить 5% с наследства (например, драгоценности, антиквариат), приобретенного моими родителями еще при СССР. Если да, то на каком основании, ведь государства Украина тогда не было, — анализирует Пендзин. — Также, исходя из презумпции невиновности, декларант не должен доказывать, что его накопления нажиты законным путем, это прерогатива правоохранителей. Искать им доказательства долго, трудоемко и за давностью лет часто неэффективно".

"Декларирование легко можно обойти"

Ряд экспертов говорят, что закон несовершенен и в предложенном виде работать не будет. Так глава Украналитцентра Александр Охрименко напомнил, что подобный закон об амнистии капиталов был принят еще в 2015 году, но так и не заработал.

"Главная причина — в нем также был запрет на декларирование капиталов, нажитых преступным путем, что отпугнуло крупный и средний бизнес, — говорит Охрименко. — У правоохранителей осталась возможность возбуждения фейковых дел, по которым любой капитал может быть признан незаконным. Пока статью о невозможности амнистии "преступных" денег не изымут, закон работать не будет".

Но даже после этого декларирование легко можно будет обойти, взяв для крупной покупки кредит и быстро его погасив, этот прием давно известен в других странах. Олег Пендзин напомнил, что статья о незаконном обогащении отменена, поэтому все, что нажито до момента вступления в силу закона о легализации капиталов, является легитимным.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом он добавил, что настаивает на проведении налоговой амнистии.

В свою очередь президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в интервью "Сегодня" о планах команды Зеленского внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой нулевой декларации.

Ранее данный вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

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