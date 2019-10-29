Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Налоговая ограничивает доступ к электронным сервисам: что известно

29 октября, 09:52

Ограничения будут введены вечером 29 октября

/ Фото: Александр Яремчук

Государственная налоговая служба Украины вечером 29 октября частично ограничит доступ к электронным сервисам. Об сообщили в пресс-службе ГНС.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС 29 октября 2019 года с 18:00 до 21:00 доступ к электронным сервисам будет частично ограничен", – говорится в сообщении.

Реклама

В связи с этим в Налоговой службе приносят извинения за временные неудобства.

В тренде
Безработная молодежь: кого ждут украинские работодатели

Ранее мы сообщали, что в сентябре Верховная Рада приняла закон о регистраторах расчетных операций в смартфоне и внесла соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Этот закон позволяет потребителю получить 100% стоимости приобретенных товаров, если продавец не выдал чек или если чек в электронной форме не был передан контролирующим органам.

Кроме того, ранее в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоговая сервис доступ ограничения электронные

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошло
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошлоФинансы
Пиратским сайтам в Украине отключили плеер: что произошло
Пиратским сайтам в Украине отключили плеер: что произошлоБизнес
Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрасте
Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрастеБизнес
Безработная молодежь: кого ждут украинские работодатели
Безработная молодежь: кого ждут украинские работодателиБизнес
Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за пять лет
Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за пять летБизнес
Зеленский инициировал
Зеленский инициировал "Форум единства"Бизнес

Новости партнеров

Loading...
загрузка...