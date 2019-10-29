Налоговая ограничивает доступ к электронным сервисам: что известно

/ Фото: Александр Яремчук

Государственная налоговая служба Украины вечером 29 октября частично ограничит доступ к электронным сервисам. Об сообщили в пресс-службе ГНС.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС 29 октября 2019 года с 18:00 до 21:00 доступ к электронным сервисам будет частично ограничен", – говорится в сообщении.

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В связи с этим в Налоговой службе приносят извинения за временные неудобства.

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Ранее мы сообщали, что в сентябре Верховная Рада приняла закон о регистраторах расчетных операций в смартфоне и внесла соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Этот закон позволяет потребителю получить 100% стоимости приобретенных товаров, если продавец не выдал чек или если чек в электронной форме не был передан контролирующим органам.

Кроме того, ранее в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

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