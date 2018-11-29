Налоговая "вытащила" из тени больше семи тысяч нелегальных работников

Сегодня, 13:36

Нарушения обнаруживались в 46% случаях проверок бизнеса, отчитались в ГФС

Фото: Getty
Фото: Getty

За январь-октябрь в Украине в результате проверок были легализованы 7,3 тыс. нанятых сотрудников, которые работали без оформления трудовых отношений. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

ГФС также выявила 23,1 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

В 46% проверенных компаний нарушалось законодательство, отчитались в ведомстве.

ГФС также доначислила нарушившим законодательство работодателям 1,4 млрд грн налоговых платежей. Кроме того, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса – 601,5 млн грн, военного сбора – 37,5 млн грн.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

Ранее в Госфискальной службе уже сообщили, что проверки заставили бизнес оформлять сотрудников. При этом больше всего работников трудоустроили работодатели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли.

Кроме того, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, пенсионная реформа также заставила украинцев оформляться на работе.

 
теневая занятость, работодатели, фискальная служба, ГФС, теневая экономика

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Источник:

"Сегодня"

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