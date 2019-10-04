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Налоговой амнистии придется подождать: в Раде назвали сроки

4 октября, 13:06

Профильный комитет настаивает на доработке существующего законопроекта

/ Фото: пресс-центр НБУ

Проект налоговой амнистии капиталов, которая обсуждается с Международным валютном фондом (МВФ), будет принялт в Верховной Рад не раньше весны 2020 года. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

Гетманцев уточнил, что законопроект о налоговой амнистии уже создан, но еще будет обсуждаться, а окончательная версия документа будет представлена весной 2020 года.

"Мы в любом случае должны будем это сделать, законопроект уже есть, но это скорее предложение к обсуждению, не окончательный вариант. Весной мы уже его презентуем в завершенном виде", – объяснил депутат.

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Ранее Гетманцев рассказывал, что законопроект № 1232 о налоговой амнистии капиталов предусматривает общую ставку налогов 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма. В то же время, с декларирования неденежных активов будет взиматься повышенная ставка.

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Детальнее о проекте рассказал сайт "Сегодня" – Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду

Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом глава государства отмечал, что настаивает на проведении налоговой амнистии. Ранее этот же вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

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