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Налоговых законов "под елочку" не будет – Гетманцев

27 августа, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глобальные изменения для бизнеса откладываются, заверили в Раде

В Украине ведется подготовка к налоговой реформе, которую планировали провести в 2020 году. Но теперь в Верховной Раде считают, что существенных изменений не следует ждать до 2022 года. Об этом рассказал председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "НВ".

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"В этом году мы хотим повторить практику прошлого года, не принимая налоговых законов под елочку в нарушение принципа стабильности налогового законодательства, закрепленного в ст. 4 Налогового кодекса. Это то, что мы обещали бизнесу и то, что нам удалось сделать в 2019-м. <...> Мы на осень не планируем каких-либо глобальных налоговых изменений по примеру нашумевшего законопроекта 1210. К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому скорее всего системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года", – сказал Гетманцев.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

Как известно, еще в предыдущем составе Кабмине предлагали радикальные изменения налоговой системы. Например, отмену ЕСВ и максимальное снижение ставки налога на доходы физических лиц. Нынешний Минфин изучает эти и другие инициативы и должен подготовить план комплексной налоговой реформы, но этого пока не произошло.

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