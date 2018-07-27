Напитки Coca-Cola подорожают из-за пошлин Трампа

Сегодня, 16:44

Решение компании может коснуться не только американского рынка

Фото: Getty
Фото: Getty

Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий. Дело в том, что из этого металла производятся банки для напитков. О планах компании заявил генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси, передает CNBC.

Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".

"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", − указал Квинси.

Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка, Квинси не уточнил. Также пока неизвестно, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.

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Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Эти страны ввели ответные пошлины на американскую продукцию.

Для остальных стран, включая Украину, пошлины США работают с конца марта. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для "защиты национальной безопасности". ЕС, Мексика и Канада тогда получили отсрочку.
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