Напитки Coca-Cola подорожают из-за пошлин Трампа
Решение компании может коснуться не только американского рынка
Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий. Дело в том, что из этого металла производятся банки для напитков. О планах компании заявил генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси, передает CNBC.
Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".
"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", − указал Квинси.
Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка, Квинси не уточнил. Также пока неизвестно, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.
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Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Эти страны ввели ответные пошлины на американскую продукцию.
Для остальных стран, включая Украину, пошлины США работают с конца марта. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для "защиты национальной безопасности". ЕС, Мексика и Канада тогда получили отсрочку.
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