NASA готовит очередной запуск к МКС грузовой ракеты Antares, созданной в Украине

Это будет уже десятый пуск украинской ракеты в Международной космической станции

Очередной запуск разработанной и созданной в Украине ракеты-носителя среднего класса Antares в рамках контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг Международной космической станции намечен на 15 ноября.

Согласно сообщению на сайте NASA, запуск РН Antares c космическим грузовиком Cygnus в рамках миссии американской Northop Grumman CRS-10 со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) запланирован на 15 ноября на 11:49 по Киеву.

В рамках миссии космический грузовик Cygnus должен доставить при помощи РН Antares на МКС очередной груз для экипажа и проведения научных экспериментов в области биологии и биотехнологий.

Данный пуск должен стать десятой, начиная с 2013 года, миссией по доставке грузов на МКС, которая обеспечивается в рамках контракта CRS NASA. Предыдущий, девятый, пуск по программе произведен в мае 2018 года.

В июне американский партнер Украины по проекту – американская Orbital ATK, бывший крупнейший американский поставщик аэрокосмического и оборонного оборудования, официально преобразована в новое подразделение американской оборонной корпорации Northrop Grumman Corp. – Northrop Grumman Innovation Systems. Ранее, в сентябре 2017 года Northrop Grumman Corp. объявила о покупке Оrbital ATK за 7,8 млрд долл.

Украина сотрудничает с США по проекту РН Antares с 2008 года. Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП "КБ "Южное" и изготовлена на ГП "Южмаш" (оба Днепр, Украина). В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид".

Согласно озвученным в 2018 году данным американской стороны, годовая потребность в РН Antares до 2025 года составляет 2 пуска в год. До конца 2018 года планируется совершить четыре пуска, с 2019 по 2024 год – еще шесть.

Известно, что США планируют масштабную модернизацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на общую сумму 85 млрд долл., и новый партнер Украины по проекту Antares – американская Northrop Grumman Innovation Systems может стать главным поставщиком новых двигателей для МБР.

Напомним, NASA со второго раза запустило зонд, который приблизится к Солнцу. Процесс сближения будет длиться семь лет.

Ранее в NASA объявили о лазерной стрельбе в космосе. Как выяснилось, на орбите проводились испытания со спутниками GRACE-FO, которые прошли успешно. Их целью была проверка возможности проведения точных измерений удаленных объектов.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.