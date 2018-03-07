Назван новый самый богатый человек в мире

В рейтинге больше всего американцев, а главный европейский богач оказался на четвертом месте

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года, его лидером впервые стал владелец Amazon Джефф Безос. Журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в $100 млрд.

Впервые Безос вошел в тройку самых богатых людей мира только в прошлом году. Своим лидерством он обязан тому, что акции Amazon в 2017 году подорожали почти на 60%, в результате он стал богаче на $39 млрд. Кроме 16% Amazon, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $90 млрд, ранее занимавший первую строчку, на третьем — инвестор Уоррен Баффет с $84 млрд.

За ними следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, ему и его семье принадлежит $72 млрд — таким образом, он стал самым богатым человеком в Европе. На пятом месте находится глава Facebook Марк Цукерберг с $71 млрд.

Всего в рейтинг в этом году вошли 2 208 миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет $4,1 млрд. В ТОПе оказались всего две женщины — наследница сети магазинов Wal-Mart Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами.

В общей сложности участниками рейтинга принадлежит $9,1 трлн.

Напомним, в начале февраля 2018 года самые богатые люди мира за день лишились 114 млрд долларов. Больше всех потерял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – $5,1 млрд. Второе место по потерям занял основатель Facebook Марк Цукерберг – "минус" $3,6 млрд.

Богачи потеряли часть состояний из-за падения главного американского индекса Dow Jones, которое стало худшим с сентября 2008 года, времени глобального финансового кризиса, когда был отклонен план по спасению банковской отрасли США.