Назван новый самый богатый человек в мире

Сегодня, 09:34

В рейтинге больше всего американцев, а главный европейский богач оказался на четвертом месте

Джефф Безос и его жена Маккензи. Фото: AFP
Джефф Безос и его жена Маккензи. Фото: AFP

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года, его лидером впервые стал владелец Amazon Джефф Безос. Журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в $100 млрд.

Впервые Безос вошел в тройку самых богатых людей мира только в прошлом году. Своим лидерством он обязан тому, что акции Amazon в 2017 году подорожали почти на 60%, в результате он стал богаче на $39 млрд. Кроме 16% Amazon, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $90 млрд, ранее занимавший первую строчку, на третьем — инвестор Уоррен Баффет с $84 млрд.

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За ними следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, ему и его семье принадлежит $72 млрд — таким образом, он стал самым богатым человеком в Европе. На пятом месте находится глава Facebook Марк Цукерберг с $71 млрд.

Всего в рейтинг в этом году вошли 2 208 миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет $4,1 млрд. В ТОПе оказались всего две женщины — наследница сети магазинов Wal-Mart Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд). 

Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами.

В общей сложности участниками рейтинга принадлежит $9,1 трлн.

Напомним, в начале февраля 2018 года самые богатые люди мира за день лишились 114 млрд долларов. Больше всех потерял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – $5,1 млрд. Второе место по потерям занял основатель Facebook Марк Цукерберг – "минус" $3,6 млрд.

Богачи потеряли часть состояний из-за падения главного американского индекса Dow Jones, которое стало худшим с сентября 2008 года, времени глобального финансового кризиса, когда был отклонен план по спасению банковской отрасли США.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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