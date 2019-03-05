Названы богатейшие люди мира: в России изменился "главный олигарх"

В мировом списке богачей верхняя строчка осталась прежней

Леонид Михельсон. Фото: сайт Кремля

Названы богатейшие люди мира: в России изменился "главный олигарх" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e91/132/5c7e91132dac5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e91/132/5c7e91132dac5.jpg 2019-03-05T17:09:00+02:00 Бизнес В мировом списке богачей верхняя строчка осталась прежней

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. Теперь первое место занимает председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Согласно данным издания, его состояние увеличилось с 18 млрд долларов в 2018 году до 24 млрд долларов. В мировом рейтинге он занял 32-е место.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который годом ранее лидировал в списке, занял (21,3 млрд долларов) второе место в российском рейтинге и 45-е в мировом.

Третье "российское" место досталось президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову (20,7 млрд долларов, 47-е место в мире), в 2018 году занимавшему четвертую строчку.

Мировой ТОП-5 богатейших людей

В мировом рейтинге лидирующую позицию сохранил глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает 131 млрд долларов. На втором месте – основатель Microsoft Билл Гейтс (96,5 млрд долларов), на третьем - Уоррен Баффетт (82,5 млрд долларов).

На четвертом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно (76 млрд долларов), пятую строчку занял мексиканский бизнесмен Карлос Слим (66 млрд долларов).

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

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