Названы города с самыми высокими зарплатами для экспатов

Зарплаты экспатов, то есть иностранных специалистов, переехавших жить и работать в не родную страну, в разных городах мира проанализировал HSBC Bank International Ltd. В результате проведенного исследования оказалось, что больше зарабатывают иностранные специалисты в индийском городе Мумбаи.

Украина, попавшая в ТОП-10 несчастных экономик мира, в этот рейтинг не вошла.

Средняя зарплата экспата в индийском Мумбаи составляет 217 тысяч долларов, пишет Bloomberg. Это почти вдвое выше, чем средний показатель по миру.

На втором месте по размеру зарплаты располагается американский Сан-Франциско с 207 тысячами долларов годового дохода экспата. А замыкает тройку лидеров швейцарский Цюрих (чуть менее 207 тысяч долларов).

Наиболее благоприятные условия для карьерного роста зафиксированы в Сан-Франциско, Лондоне, Нью-Йоре, Дублине и Бирмингеме.

Ранее в HSBC определили, что Сингапур является лучшей страной мира для экспатов. Отмечалось, что именно это государство платит иностранным специалистам достойные зарплаты, к тому же обеспечивая им комфорт и безопасность.