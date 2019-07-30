Михаил Федоров / Фото: Офис Президента Украины

Названы ТОП-4 проблемы IT-бизнеса в Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T12:05:26+03:00 Бизнес Эксперты Американской торговой палаты встретились с советником Зеленского

Пока в Украине обсуждается создание в новой Раже комитета для IT-бизнеса, представители Американской торговой палаты во время встречи с советником президента Владимира Зеленского Михаилом Федоровым перечислили главные проблемы этой отрасли.

Как сообщает пресс-служба Офиса президент, ключевыми негативными факторами названы:

обыски в IT-компаниях;

налогообложение IT-отрасли;

плохой доступ к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования;

несовершенная законодательная база.

"Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом № 1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", – заявил Федоров по итогам встречи.

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Он добавил, что Украина также заинтересована в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного интернета, электронной идентификации и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку" - количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза. При этом народные депутаты предлагали выделить в отдельную налоговую группу IТ-работников, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели. Этого, однако, пока не произошло.

Также новости "Сегодня" рассказывали, почему украинская энергетика становится привлекательной для IT-специалистов:

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