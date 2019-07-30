Названы ТОП-4 проблемы IT-бизнеса в Украине

Пока в Украине обсуждается создание в новой Раже комитета для IT-бизнеса, представители Американской торговой палаты во время встречи с советником президента Владимира Зеленского Михаилом Федоровым перечислили главные проблемы этой отрасли.
Как сообщает пресс-служба Офиса президент, ключевыми негативными факторами названы:
- обыски в IT-компаниях;
- налогообложение IT-отрасли;
- плохой доступ к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования;
- несовершенная законодательная база.
"Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом № 1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", – заявил Федоров по итогам встречи.
Читайте также: ЗСТ с Израилем в шесть раз увеличит экспорт услуг из Украины: названо условие
Он добавил, что Украина также заинтересована в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного интернета, электронной идентификации и т.д.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку" - количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза. При этом народные депутаты предлагали выделить в отдельную налоговую группу IТ-работников, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели. Этого, однако, пока не произошло.
Также новости "Сегодня" рассказывали, почему украинская энергетика становится привлекательной для IT-специалистов:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк