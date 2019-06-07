НБУ сохранил учетную ставку: на что повлияет это решение

Не все эксперты считают, что проценты по кредитам напрямую зависят от учетной ставки

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых.Новости "Сегодня" расспросили экспертов, согласны ли они с регулятором и как это решение повлияет на кредитование бизнеса.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, в развитых странах центробанки устанавливают учетную ставку, исходя из динамики экономического развития.

"В развитых странах, если экономика находится в слабом тонусе, центробанк снижает учетную ставку, стимулируют приток финансовых ресурсов в экономику и инфляция при этом находится в безопасном интервале", – говорит Кущ.

У нас же, в стране с развивающимся рынком, для Нацбанка ключевая цель – таргетирование инфляции, подчеркивает эксперт. Но в результате сохранения учетной ставки предприятия реального сектора в Украине не имеют дешевых кредитов для развития, говорит Кущ.

"Мы видим замедление роста экономики, – отмечает Кущ. – Она ушла в диапазон роста ниже 3%, а инфляция находится на достаточно низком уровне, ниже 10%. По всем правилам нужно было бысейчас снижать учетную ставку до уровня 15% или даже 14% и давать финансовый ресурс экономики".

Таких уровней учетная ставка достигала в 2017-2018 годах.

А замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило называет ожидаемым решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 17,5%.

"То, что Нацбанк сохранил ставку, – не странно, – говорит Жалило. – У Нацбанка достаточно жесткий таргет инфляции на текущий год. И мы видим: пока у Нацбанка есть основания ожидать, что в этот таргет можно вновь не попасть. Потому что есть девальвационный тренд, вероятность повышения регулируемых тарифов…".

В то же время, по его мнению, прямая корреляция между ставкой и стоимостью кредитов отсутствует.

"По данным НБУ, за прошлый год учетная ставка Нацбанка увеличилась с 14 до 18% и, соответственно, стоимость кредитов в коммерческих банках тоже выросла для субъектов хозяйствования. В 2019 году с января стоимость кредитов в коммерческих банках начала снижаться, но Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5% только в апреле", – отметил Жалило.

Однако есть зависимость товарного предложения от ставки НБУ, поэтому опосредованное влияние на кредитные ставки присутствует.

"Сохранение высокой процентной ставки ведет к тому, что дорожают кредиты для субъектов хозяйствования. А это усложняет их экомическую деятельность и тормозит прирост товарного предложения, – объясняет эксперт. – Как результат, спрос превышает предложение товаров – и вытекающие последствия – где-то растут цены, где-то мы начинаем больше импортировать. Побочный результат инфляционного таргетирования Нацбанка через сохранения высокой процентной ставки накладывает последние предпосылки чтобы хроническая инфляция через несоответствие спроса и предложения у нас продолжалась".

Ранее эксперты дали советы малому бизнесу, как получить более доступные ресурсы для развития.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

Как мы сообщали, потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз НБУ: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться. В частности, из-за роста цен на отдельные виды овощей и топливо. Но второй половине года влияние этих факторов нивелируется, ожидает регулятор.

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