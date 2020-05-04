"Не было индульгенции наживаться": гипермаркеты и рестораны накажут за нарушение карантина

С 11 мая в Украине разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, а до того момента в стране запрещена торговля строительными материалами. Те, кто нарушил или еще нарушит этот запрет, будут иметь дело с правоохранительными органами. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Работа строительных гипермаркетов [во время карантина] включала в себя исключительно торговлю медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине. Были даны четкие разъяснения, какие товары и какие отделы подобных магазинов могут осуществлять торговлю товарами первой необходимости. Торговля строительными материалами была запрещена и остается запрещенной до 11 мая", – заявил Шмыгаль.

По его словам, то же касается и заведений общественного питания.

"Все случаи нарушений сейчас проверяются органами правопорядка, органами санитарно-эпидемиологической безопасности. Лично дал поручения внимательно проследить, чтобы в этом вопросе не было избранных и нарушители понесли ответственность. <...> Небольшой магазин должен работать абсолютно на равных условиях с большими гипермаркетами", – подчеркнул премьер.

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В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков указал, что за последние дни в Украине провели проверки 162 строительных супермаркетов, и уже составлены протоколы о нарушениях. В частности, известная сеть строительных гипермаркетов получила 29 таких проколов. Также составлены 140 протоколов по нарушениям в ресторанах и кафе.

Напомним, ранее в Украине стали появляться сообщения о насанкционированной работе строительных гипермаркетов и ресторанов. Впрочем, карантин нарушает не только бизнес – уже в последние дни апреля жители столицы выбрались на спортивные площадки, стадионы и парки, "забывая" о масках и о том, что подобные прогулки могут завершиться штрафом в 17 тысяч гривен.

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