"Не хочу травить людей, это принципиально": истории успеха украинских фермеров

Антон Дундий – глава сельского кооператива, который занимается органическим овощеводством, козоводством и сыроделием. На предприятии в Киевской области работает 16 человек, сам кооператив насчитывает 36 участников, он расположен на 21 га земли членов кооператива и имеет 600 кв. метров помещений.

В органическое производство Дундий пришел из строительного бизнеса. Сайт "Сегодня" пообщался с Андреем в рамках серии материалов о том, как в современной Украине можно заняться фермерством с нуля и добиться успеха.

"Я всегда занимался строительным бизнесом и ремонтами, сооружением офисов и коттеджей. Но по зову души три года назад решил уйти в агросферу – выращивать вкусную и органическую пищу. Тем более, что сам люблю употреблять здоровую пищу, а на рынках такого почти не найти. Я посетил много теплиц и знаю, как там выращивают овощи. Поэтому для меня это принципиально: или все выращенное – органика, или я этим не занимаюсь, не хочу травить людей. Тем более для меня играет роль социальная составляющая нашего бизнеса, ведь мы работаем через кооперацию", – рассказывает Андрей.

По его словам, сегодня каждый может стать членом кооператива: предоставить свой земельный участок или коз для предприятия, инвестировать деньги, выполнять работы и получать с этого постоянную прозрачную прибыль.

"Мы поставили цель работать не сезонно, а постоянно собирать урожай, поэтому инвестируем в теплицы. К примеру, инвестировав в теплицы, участники кооператива получают 25-45% годовых прибыли. Это дает нам возможность экспериментировать, и сегодня мы выращиваем органические помидоры, огурцы, перцы, морковь и сезонные культуры – фенхель, дайкон (разновидность редьки) и др", – говорит Дундий.

Летом, когда цена на овощи ниже, предприятие занимается переработкой: здесь сушат и вялят продукты.

"Сегодня кооператив насчитывает более 100 коз, поэтому мы развиваем и сыроделие. Тем более, мы закупаем молоко у участников кооператива по рыночным ценам, чтобы у них был стимул заводить больше коз. Планируем нарастить сбор молока до нескольких млн тонн в год, для этого через кооператив нужно привлечь 2,5 тыс. коз. Сегодня мы еще и тестируем рецептуру органического сидра и производим органический уксус", – рассказывает бизнесмен.

Планов у Андрея и его коллег хватает – они также хотят выпекать хлеб и попробовать выращивать аквакультуры (выращивание растений и рыб в общей экосистеме). Развитием бизнеса довольны – у кооператива 500 клиентов, в основном, небольшие магазины. Есть возможность привлекать новых клиентов и расширяться, но нужны инвестиции, а с этим связана серьезная проблема.

"Можно было бы получить кредит под залог земли, но подмораторная земля не является предметом залога в банке. Такая земля не интересна многим инвесторам. Поэтому, как только снимут мораторий на землю и заработает прозрачный рынок земли, я в первую очередь привлеку инвесторов, которые вкладывали бы деньги в землю участников кооператива. Эти инвестиции способствовали бы развитию бизнеса, именно так это работает во всех успешных европейских странах", – говорит Дундий.

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