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"Не мешать бизнесу": Зеленский озвучил важную задачу для государства на пять лет

20 июня, 16:00

Президент пообщался с представителями бизнес-сообщества Украины

Фото: facebook.com/zelenskiy95
Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

"Роль государства – не мешать бизнесу работать, создать условия для бизнеса и сделать фокус на науке, образовании и технологиях. Вот задача государства на пять лет", – сказал президент.

Он призвал бизнес инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".

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Также Зеленский отметил, что уже отменил более 150 указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины. Отмены этого указал требовала Европейская бизнес-ассоциация, так как он он уже не выполнят функций, ради которых был издан, ведь документооборот перешел в электронный формат, и все данные автоматически отправляются в Госфискальную службу.

"Это все в прошлом", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что настаивает на проведении налоговой амнистии для бизнеса.

"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях. Часто украинский бизнес выводит деньги не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и чтобы просто защитить свои активы", – сказал Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, чего ждут украинцы от президентства Владимира Зеленского:


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Тег бизнес, налоги, Зеленский, налоговая амнистия

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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