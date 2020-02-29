Не повезло с названием: пиво Corona перестали пить из-за коронавируса

Созвучность пива популярной марки Corona с охватившей почти весь мир эпидемией коронавируса COVID-19 сыграло с брендом злую шутку.

Очевидно, из-за опасений заразиться люди боятся покупать хмельной напиток, из-за чего его производитель – американский концерн Anheuser-Busch InBev NV – сообщил о колоссальных потерях.

По данным компании, за первые два месяца 2020 года ее выручка упала на 285 млн долларов – в первую очередь, из-за снижения спроса в Китае.

Кроме того, в Anheuser-Busch прогнозируют, что к концу квартала ее EBITDA (прибыли, полученная до выплаты процентов, налогов, расходов на износ и начисленной амортизации) упадет на 10%.

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В то же время, независимое пиар-агентство 5W Public Relations провело исследование, которое подтвердило, что падение спроса на популярное пиво Corona в США связано с его созвучностью.

Так, 38% пьющих пиво американцев признались, что "ни при каких обстоятельствах" не станут покупать этот бренд "сейчас". Кроме того, 4% потребителей Corona заверили в том, что перестанут его пить, а 14% не будут больше его заказывать в общественных местах.

Лишь 16% опрошенных выразили сомнения в связи Corona с коронавирусом.

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Стоит отметить, что ранее в сети появилось множество мемов на тему коронавируса и пиво Corona, однако вряд ли кто-то предполагал, что они окажутся пророческими:

Напомним, что в целом на сегодняшний день в 50 странах мира насчитывается более 83 тысяч заразившихся. При этом более 2,8 тысячи случаев закончились летальным исходом.

Напомним, что по прогнозу старшего экономиста Nomura Securities Томоаки Сисидо мировые рынки пострадают от распространения коронавируса сильнее, чем от торговой войны Китая и США.

Подробнее, как эпидемия скажется на мировой и, в частности, украинской экономике, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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