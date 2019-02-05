Недетские деньги: школьник из Британии после уроков торгует игрушками на eBay

В свои 14 лет парень зарабатывает больше 540 000 грн в год

Фото: Metro.co.uk

Недетские деньги: школьник из Британии после уроков торгует игрушками на eBay //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e6/c7b/5c58e6c7bd697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e6/c7b/5c58e6c7bd697.jpg 2019-02-05T06:06:00+02:00 Бизнес В свои 14 лет парень зарабатывает больше 540 000 грн в год

Утро 14-летнего британца Томми Ховарда из Британии начинается как у обычного подростка — он просыпается и оправляется на уроки в школу, где занимается до 16 часов. Но компьютерным играм с друзьями или мальчишеским тусовкам после занятий парень предпочитает дела посерьезнее — у Томми год назад появился собственный магазин на eBay, и все свободное время теперь он посвящает бизнесу, сообщает Metro.

В свои 14 лет парень зарабатывает 15 000 фунтов стерлингов (больше 540 000 грн) в год, а предпринимателем он стал случайно — его младший брат попросил игрушечный бластер Nerf на день рождения. Стреляющая шариками игрушка стоила совсем не дешево, и парень прикинул — а что если купить партию таких бластеров оптом и заработать на них?

По законам рынка ему нужен был стартовый капитал, и деньги для своего дела он заработал, продавая куриные яйца с родительской фермы. Томми добавил карманные сбережения и купил целую партию игрушечного оружия. Товар он продавал с помощью бесплатных сайтов для объявлений, и смог отбить потраченные деньги, но на этом он не остановился и снова вложил заработанное в пластиковое оружие. Всего парень продал тысячу бластеров и решил, что пора выходить на новый уровень.

Подросток захотел расширить ассортимент своих товаров и зарегистрироваться на eBay, чтобы продавать игрушки людям по всему миру. Но здесь-то он и столкнулся в первой трудностью — 14-летнего мальчика никто из поставщиков не принимал всерьез, и за помощью ему пришлось обращаться с отцу и учителю по экономике, который, наверняка, проставлял школьнику все зачеты автоматом за такую плодотворную практическую работу.

В марте 2018 его мечта осуществилась, и Томми начал продавать товары в личном онлайн-магазине. Склад парень обустроил прямо в доильном зале на ферме родителей, и сейчас там хранятся более 1000 видов различных игрушек. Возвращаясь со школы Томми занимается упаковкой посылок и отвозит их местному почтальону на велосипеде, а после — созванивается с производителями и поставщиками, которые уже узнали, с каким серьезным человеком имеют дело, считает прибыль и расходы и сортирует товары на складе.

Игрушки у британца заказывают жители 70 стран, и в лидерах продаж — мыльные пузыри, кинетический песок и игрушечные пистолеты. Свои дела Томми ведет со всей ответственностью и серьезностью — все свободное время, выходные и каникулы он посвящает работе, и только однажды подросток дал волю чувствам — свой онлайн-магазин он назвал в честь любимой собаки Орео.

Ранее мы писали, что в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов. У киевского школьника и его сестры – 240 тысяч подписчиков в Instagram.

А в Черкасской области школьник готовит изящные десерты. Ежемесячно юноша зарабатывает на продажи своих десертов от 7 до 10 тысяч гривен.

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