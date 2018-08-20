Нефтяной гигант "сбежал" из Ирана из-за санкций

Французская нефтяная компания Total ушла из Ирана из-за американских санкций. Об этом заявил министр энергетики Ирана Бижан Зангане, сообщают иранские СМИ.

Total официально расторгла контракт на разработку месторождения "Южный Парс-11", отметил Зангане. Предполагалось, что французская компания будет его разрабатывать совместно с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company, NIOC).

"Total официально вышла из договоренности по разработке "Южного Парса-11". Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", – заявил Зангане.

По словам министра, Иран в данный момент ищет замену Total для разработки месторождения.

Напомним, в мае-2018 американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Первая часть американских санкций была вновь введена в действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроение Ирана, куплю – продажу золота и ряда других металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Другие участники сделки – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания – не одобрили выход США из ядерной сделки и остались приверженными прежним договоренностям.

Евросоюз также ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.