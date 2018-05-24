Немецкий бизнес бежит из России

Сегодня, 10:27

Из-за проблем на российском рынке компании из Германии пересматривают стратегии и частично закрываются

Media Markt полностью закрывает магазины в РФ. Фото: Pixabay
Media Markt полностью закрывает магазины в РФ. Фото: Pixabay

Из-за падения уровня жизни в РФ российский рынок потерял перспективность для немецкий компаний, сделавших ставку на продолжение покупательского бума в России: ритейлеров и производителей потребительских товаров. Весной-2018 сразу несколько известных компаний из Германии из-за ухудшения финансовых показателей в РФ активно занялись реформированием своего бизнеса – от ухода с рынка до возвращения к истокам, пишет Deutsche Welle.

Полностью уйти после 12 лет работы в России собирается Media Markt – европейский лидер среди магазинов бытовой электроники и техники, представленный в 14 странах. Акционерное общество Ceconomy, владеющее брендом, ведет переговоры о продаже сети в РФ российскому "М.Видео". Немецкий концерн больше не намерен заниматься в России розничной торговлей, но хотел бы получить долю в "М.Видео". 

Частично уходит из России немецкий гигант дистанционной торговли Otto Group. Концерн объявил, что закроет два российских онлайн-магазина. Прекратится и посылочная торговля по каталогам. Решение о ликвидации части бизнеса Otto Group объяснил изменением глобальной стратегии и стремлением сосредоточиться на немецком рынке. Немалую роль сыграла растущая конкуренция в российском онлайн-ритейле и отмирание, по мере развития интернета, модели классического посылторга на основе каталогов.

Однако эксперты убеждены, что закрытие в немалой степени связано и со слабостью рубля. Из-за этого выросли цены на доставляемые из Германии товары и ухудшились финансовые показатели в России после их пересчета в евро. От девальвации рубля пострадал и Bonprix. Однако их ставка на покупателей с невысокими доходами оправдала себя.

Не уходить, но существенно сократить присутствие на российском рынке решил Adidas. И произошло это в 2014 году, когда компания под впечатлением обвала рубля и снижения покупательной способности россиян радикально пересмотрела свои ожидания в отношении рынка РФ. Ранее Adidas провозгласила Россию/СНГ одним из трех стратегических регионов для своего бизнеса после Северной Америки и Китая. 

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В то же время, Metro AG не только не собирается закрывать магазины Metro Cash & Carry, но и не исключает открытия новых. Ухудшение финансовых показателей Metro в РФ ускорилось, но в российский рынок вложено так много денег, что руководство фирмы не может позволить себе отступать, а потому решило "прорываться". Metro AG ищет спасение в возвращении к целенаправленному обслуживанию малого и среднего российского бизнеса. Для этого вводится новая ценовая модель.  Впрочем, в финансовом отчете Metro AG отмечается, что "политические кризисы и очередное раскручивание с США спирали санкций может отрицательно сказаться на экономическом развитии России".

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни. 75% опрошенных считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

А вот с ослаблением рубля россияне смирились еще летом 2017 года, сообщал ВЦИОМ – эксперты отмечали тогда, что общественное сознание в РФ признало "переукрепление рубля", о котором ранее неоднократно заявляли власти России.
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