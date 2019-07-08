Нерадивых продавцов в Украине предложили наказывать "кэшбэком"

Минфин обнародовал новый законопроект, призванный вывести экономику из "тени"

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Министерство финансов Украины предложило компенсировать покупателям часть стоимость покупки (то есть ввести так называемый "кэшбэк"), если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн). Так, ведомство обнародовало для общественного обсуждения новых законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ, который пока не зарегистрирован в парламенте, предусматривает штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении, 500% – при последующих. Компенсация должна уплачиваться как часть суммы штрафов.

Также Минфин предлагает внедрить информационную систему для проверки аутентичности полученного покупателем расчетного документа, оформления жалобы на продавца товаров в случае нарушения.

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Законопроект также предусматривает двухуровневую систему проверки поданных покупателями письменных обращений и жалоб: на первом этапе – камеральная проверка обращения, на втором – фактическая, если продавец не подтвердил факт продажи товаров или услуг.

Ведомство планирует, что законопроект поможет детенизации украинской экономики.

Минфин в 2018 году выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кэшбэке". Он предусматривал усиление кассовой дисциплины – штрафы за невыдачу кассового чека с последующей компенсацией покупателям. Представители бизнеса, в частности, Союз украинских предпринимателей, раскритиковали законопроект, опасаясь, что он может стать инструментом недобросовестной конкуренции. Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала его.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцев все чаще обманывают с покупками в сети:

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